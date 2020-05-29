Україна почала відкривати кордони після COVID-ізоляції.

Робота чотирьох автомобільних і двох залізничних пунктів пропуску на кордоні України з Молдовою відновилася у п'ятницю вранці.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Відновлено роботу таких пунктів пропуску: "Мамалига-Крива" (залізничний, розташований у Новоселицькому районі Чернівецької області), "Кельменці-Ларга" (залізничний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області), "Кельменці-Ларга" (автомобільний, розташований у Кельменецькому районі Чернівецької області), "Сокиряни-Окниця" (автомобільний, розташований у Сокирянському районі Чернівецької області), "Маяки-Паланка-Удобне" (автомобільний, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області), "Серпневе-Басараб’яска" (автомобільний, розташований у Тарутинському районі Одеської області)", – повідомила Держприкордонслужба в п'ятницю.

Водночас у відомстві зазначили, що сьогодні в Україні все ще діють карантинні обмеження щодо можливості в'їзду на територію країн іноземних громадян.

У відомстві також нагадали, що в п'ятницю з 00:00 29 травня 2020 року розпорядженням уряду України відновлено роботу 66 пунктів пропуску з українського боку на державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. Державна прикордонна служба України проінформувала сусідські країни про відновлення роботи пунктів пропуску.

Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли сусідські сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку. Про фактичне відновлення міжнародного руху в певних пунктах пропуску Державна прикордонна служба України обіцяє оперативно інформувати на своїх ресурсах, зокрема на інтерактивній карті на офіційному сайті.