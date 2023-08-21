США закликали своїх громадян якнайшвидше полишити Білорусь.

Литва, Латвія та Польща розглядають можливість повного закриття білоруського кордону.

Амбасада Сполучених Штатів у Мінську в понеділок, 21 серпня, закликало своїх громадян негайно полишити Білорусь. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному сайті дипломатичної місії.

«Громадяни США в Білорусі повинні негайно полишити країну. Розгляньте можливість виїзду через прикордонні переходи, які залишилися з Литвою і Латвією або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі сушею з Білорусі. Не виїжджайте також в Росію чи Україну», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Сполучені Штати рекомендували своїм громадянам відмовитися від поїздок до Білорусі «через постійне сприяння білоруською владою неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощування російських військових сил у Білорусі, свавільне застосування місцевих законів, потенційні громадянські заворушення, ризик затримання та обмежені можливості амбасади допомогти громадянам США, які проживають у Білорусі або подорожують нею».

В амбасаді нагадали про недавнє рішення Литви закрити два КПП на кордоні з Білоруссю та заяву Литви, Латвії та Польщі про те, що ці країни розглядають можливість повного закриття білоруського кордону.