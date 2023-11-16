Словацькі перевізники можуть приєднатися до блокади кордону з Україною.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) може заблокувати перетин кордону українським колегам, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС. Про це йдеться у листі, який голова UNAS Станіслав Скала направив до міністерства транспорту Словаччини.

В UNAS стверджують, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

"Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники", – йдеться в листі.

Раніше словацькі медіа писали про скупчення фур, які їдуть до України, на прикордонному переході "Вишнє Німецьке – Ужгород". Словацькі перевізники просять мінтранс почати співпрацювати з Єврокомісією і вимагають повернути дозволи для українських колег. Якщо ЄК цього не зробить, то "UNAS готовий негайно підтримати польських перевізників та заблокує перетин кордону для українських перевізників зі словацького боку", заявляв голова UNAS Станіслав Скала.

Нагадаємо, що з 6 листопада триває страйк перевізників Польщі, які блокують дороги на під'їздах до кордону з Україною. Організатори протесту пропускають по одному вантажному автомобілю на годину, а також автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

Станом на ранок 16 листопада у черзі на перетин кордону стоять 1574 вантажівки. За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема перед ПП "Устилуг" на виїзд очікують 10 легкових автомобілів та 3 автобуси (електронна черга), а в "Краковці" – 10 автівок та 8 автобусів (електронна черга). Крім того, у "Шегинях" – 4 автобуси (електронна черга) та 10 пішоходів. Тоді як в "Нижанковичах" – 1574 вантажівки, зареєстовані в е-черзі, а в "Ягодині" – 10 автобусів в е-черзі.

На кордоні зі Словаччиною в "Малих Селменцях" та "Малому Березному" без черг. У пункті пропуску "Ужгород" стоять 7 автобусів (електронна черга).