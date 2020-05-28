У Франківську помер лікар-терапевт університетської клініки.



У Франківську помер відомий лікар-терапевт клініки Івано-Франківського національного медичного університету Василь Юрійович Камінський. Про це повідомили в ІФНМУ, не зазначаючи причини смерті.​

«Лікар від Бога, найкращий друг і побратим, — так відгукуються про нього колеги, таким він залишиться у пам’яті. Протягом багаторічної роботи в охороні здоров’я він врятував сотні життів. Він крокує в рай, бо заслужив цей рай на землі своєю працею і любов’ю до людей», – йдеться в некролозі, опублікованому на сайті університету.

Василь Камінський був лікарам-терапевтом для надання екстреної медичної допомоги, мав стаж роботи 27 років.

Він захворів 6 травня й був госпіталізований із підозрою на COVID-19. Під час хвороби в чоловіка підтвердили коронавірус. Наразі ще чекають на результати посмертного ПЛР-тесту, – повідомило видання «Курс». В університетській клініці також зазначили, що всі інші їхні медики здорові.

Сьогодні вранці в ефірі радіо "Західний полюс" міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що протягом минулої доби у Франківську померло п'ятеро людей із підозрою на коронавірус. "Троє вдень, ще двоє увечері і вночі – маємо п'ять летальних випадків із підозрою на коронавірус. Вони ще не підтверджені, хоча в більшості з померлих коронавірус було підтверджено прижиттєвими ПЛР-тестами", – розповів Марцінків.

За даними Центру громадського здоров'я України на ранок сьогодні, 28 травня, за минулу добу в Івано-Франківській області не було зафіксовано летальних випадків унаслідок COVID-19.