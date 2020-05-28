Суд звільнив з-під арешту поета, котрому інкримінують пожежу в коледжі Одеси.

Суд постановив звільнити з-під арешту поета й активіста Андрія Хаєцького, звинуваченого в пожежі в Одеського коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на вулиці Троїцькій.

Про це повідомила автор Zbruc'а Катерина Гладка.

Одеський апеляційний суд постановив застосувати до Хаєцького запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України Андрія Колебошина та Сергія Урбанського.

Після звільнення з-під варти Хаєцький змушений повідомляти правоохоронні органи про зміну свого місця проживання та роботи, не виїжджати з Одеси без дозволу, прибувати на кожну вимогу правоохоронців, не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та здати свій закордонний паспорт.

У четвер, день розгляду апеляції, у Києві та Одесі відбулися акції на підтримку Хаєцького. На київській акції зібралося кілька десятків активістів та митців із вимогами припинити незаконні справи проти активних громадян. Однодумці арештанта наголосили: Андрій Хаєцький має проблеми із серцем, тож будь-які стреси можуть бути загрозою для його життя.

Під час акції на підтримку Андрія Хаєцького читали свої вірші Дмитро Лазуткін, Світлана Поваляєва, Ія Ківа та інші.

Раніше прокуратура заявила, що визначила винуватців пожежі в одеському коледжі, висунувши підозри двом особам – серед них Андрію Хаєцькому.

Хаєцький обіймав посаду заступника директора коледжу з адміністративно-господарської роботи, та на час трагедії вже два тижні як там не працював.

Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, встановлених законодавством. Конкретних доказів у цій справі немає, зазначають правозахисники.

22 травня суд арештував Андрія Хаєцького без права внесення застави.

На захист поета виступили митці та громадські активісти, називаючи справу навмисно сфабрикованою, подібно до того, як відбувалося за режиму Януковича.

Раніше Український PEN виступив зі словом підтримки на захист Андрія Хаєцького, наголосивши на тому, що подібні справи є наступом на культурний сектор.