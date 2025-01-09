У Каліфорнії бушують лісові пожежі.

Щонайменше дві особи загинуло, близько 100 тисяч евакуйовано.

Щонайменше двоє людей загинули в середу, восьмого січня, внаслідок масштабних лісових пожеж, що охопили околиці американського міста Лос-Анджелесав у шатті Каліфорнія. Вогнем охоплено понад 800 гектарів. Пожежі підійшли впритул до міської забудови, палають приміські житлові будинки. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Близько 100 тисяч людей вже евакуйовано, евакуація триває. Крім того, тисячі мешканців округу залишають свої будинки самостійно. В окрузі оголошено режим надзвичайної ситуації. У гасінні вогню беруть участь майже півтори тисячі пожежників, але через штормові вітри стримати вогонь поки що не вдається.

У районі Пасіфік-Палісейдс, який вважається одним з найдорожчих і найпрестижніших у Каліфорнії та загалом у США, вогонь вже знищив понад тисячу будівель, щонайменше 28 тисяч будівель перебувають під загрозою. Влада закрила десятки шкіл. Федеральна авіаційна адміністрація заборонила польоти над охопленими пожежею районами.

Адміністрація Лос-Анджелеса закликала містян запастись водою, оскільки вогонь може пошкодити систему водогону. Мер міста Карен Басс (Karen Bass) попередила про серйозне задимлення та рекомендувала мешканцям залишатися вдома, щільно зачиняти вікна й двері та носити захисні маски.

Голова пожежної охорони округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне (Anthony Marrone) визнав, що його служба не справляється з гасінням вогню. «Ми були готові до однієї чи двох великих пожеж, але не до чотирьох одночасно», – пояснив він. На допомогу викликані резервісти та пожежники із сусідніх округів.