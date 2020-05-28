Із фракції «Самопомочі» у Львівській міськраді вийшло 5 депутатів.

Сьогодні фракцію обʼєднання «Самопоміч» у Львівській міській раді покинули пʼятеро депутатів: Тарас Кльофа, Олег Береза, Ольга Посипанко, Ігор Стояновський та Олена Пасевич. Про таке рішення повідомив Тарас Кльофа під час виступу на позачерговій сесії ЛМР.

Фото: cynicallviv.com.ua

«Ми завжди мали, маємо і будемо мати власну думку і позицію, яка ставить інтереси наших захисників, медиків, освітян, підприємців, простих містян вище за партійну приналежність та рейтинг. Людські цінності для нас вищі й важливіші за політичні амбіції окремих персоналій. Пʼять років тому "Самопоміч" у Львівській міській раді об'єднала прогресивних, професійних, думаючих людей, здатних перезавантажити, змінювати і розвивати наше з вами місто.

Ми – командні гравці і підтримуємо демократичний принцип ухвалення рішень. Проте насправді думку професійних середовищ не завжди чують через авторитаризм та популізм заради рейтингу. Власна принципова позиція чи окрема думка депутата фракції може тягнути за собою ігнорування об’єктів та напрямків, ініціатив та програм, які він відстоює. У кожного є вибір між альтернативою мовчки погоджуватися з партійною позицією, навіть якщо вона викликає внутрішнє несприйняття, або відмовитися діяти за подвійними стандартами. Тому ми прийняли рішення про вихід з фракції та з партії "Самопоміч" і продовження роботи у ЛМР 7-го скликання як позафракційні депутати. Також оголошуємо про створення депутатської групи "Позафракційні" у такому складі: Олена Пасевич – керівник групи, Тарас Кльофа, Ольга Посипанко та Ігор Стояновський», – зачитав заяву Тарас Кльофа, додавши, що депутати, які вийшли з фракції, продовжать працювати «задля розвитку міста і захисту його мешканців».

Нагадаємо, досі у фракції «Самопомочі», яка є найбільшою у Львівській міськраді, було 24 депутати.