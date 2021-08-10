Помер львівський політик і підприємець Лев Підлісецький.

Помер львівський політик і підприємець, колишній депутат Верховної Ради Лев Підлісецький. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«З сумом повідомляю, що відійшов у вічність Левко Підлісецький, мій товариш, колега та побратим. Щирі співчуття родині та близьким. Вічная пам'ять!» – написав міський голова Львова Андрій Садовий на своїй facebook-сторінці.

Лев Підлісецький помер на 45 році життя після тривалої хвороби.

Львів’янин Лев Підлісецький – політик, підприємець. Свого часу очолював енергетичні підприємства – «Галенергобудпром» та «Південьзахіделектромережбуд», входив у наглядову раду Укренерго.

У 2009 році створив екскурсійні тури на «Чудо-бусі». Був ініціатором створення та президентом Львівського туристичного альянсу у 2013 році.

Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції «Об’єднання «Самопоміч». Був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

У нього залишилися дружина та чотири доньки.

Фото fb.com, tvoemisto.tv