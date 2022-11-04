Львів буде повертати 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок.

 

У Львові прийняли програму часткової компенсації вартості електрогенераторів, які співвласники багатоквартирних будинків планують придбати на випадок надзвичайних ситуацій або ж вже придбали. Максимальна сума відшкодування становить 30 тисяч гривень. Відповідну програму схвалили на засіданні виконавчого комітету ЛМР у п’ятницю, 4 листопада.

 

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, мешканці можуть придбати дорожчі електрогенератори, однак сума компенсації не може бути більшою ніж 30 тисяч гривень. Щодо періоду закупівлі, то планують відшкодувати не тільки тим, хто буде купувати генератори, а й тим, хто вже раніше придбав, наприклад, місяць тому чи влітку – загалом йдеться про період від кінця попереднього опалювального сезону.

 

«Даною програмою ми пропонуємо компенсувати 50% вартості електрогенераторів для того, щоб мешканці багатоквартирних будинків могли використовувати його, наприклад, щоб заживити індивідуальний тепловий пункт чи наносну підкачувальну станцію чи інші прилади для підтримки життєдіяльності у будинку. Програма діятиме у період воєнного стану, а відшкодування будуть нараховувати відповідно до встановлених обмежень», – зазначив Олександр Одинець.

 

На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

 

Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт.

 

"Ви купуєте генератор, подаєте документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів", - пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

04.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Визначний львів'янин, науковець і художник
Любов Волошин
Юрій Старосольський, один із учнів школи Новаківського, належить до плеяди визначних українських діячів, довго замовчуваних на Батьківщині.
03.11.22 | | Минуле
253-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Макіївки, Невського і Білогорівки на Луганщині, Верхньокамʼянського, Спірного, Бахмуту, Майорська, Первомайська, Новомихайлівки, Водяного, Павлівки та Пречистівки на Донеччині.
03.11.22 | | Україна
252-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог не припиняє наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках
02.11.22 | | Україна
Електроакустичний перформанс «Голоси»
У всесвіті перформансу Творець наповнює музикою простір, де взаємодіють Дух життя (пісня), людське Раціональне (текст) і Чуттєве (рух). Персонажі прокладають шлях від зневіри й болю до народження та утвердження свободи й любові.
01.11.22 | | Штука
Львів в перших днях Листопада 1918 року
Дмитро Кренжаловський
З дневника сотника Українських Січових Стрільців часів Листопадового Зриву
01.11.22 | | Минуле
251-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються утримати тимчасово захоплені території й намагаються стримати Сили оборони України. Понад 50 населених пунктів зазнали ударів противника, зокрема Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.
01.11.22 | | Україна
Неформальна розмова сприяє партнерству
Перше враження має значення: з людьми, що справляють враження екстравертів, охочіше співпрацюють.
31.10.22 | | Наука
Помилки в асортименті
Юрко ТИМЧУК
З дитинства ми знаємо, що не помиляється той, хто нічого не робить. З часом до нас доходить мудрість Конфуція: «Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок».
31.10.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.