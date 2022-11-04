Львів буде повертати 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок.

У Львові прийняли програму часткової компенсації вартості електрогенераторів, які співвласники багатоквартирних будинків планують придбати на випадок надзвичайних ситуацій або ж вже придбали. Максимальна сума відшкодування становить 30 тисяч гривень. Відповідну програму схвалили на засіданні виконавчого комітету ЛМР у п’ятницю, 4 листопада.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, мешканці можуть придбати дорожчі електрогенератори, однак сума компенсації не може бути більшою ніж 30 тисяч гривень. Щодо періоду закупівлі, то планують відшкодувати не тільки тим, хто буде купувати генератори, а й тим, хто вже раніше придбав, наприклад, місяць тому чи влітку – загалом йдеться про період від кінця попереднього опалювального сезону.

«Даною програмою ми пропонуємо компенсувати 50% вартості електрогенераторів для того, щоб мешканці багатоквартирних будинків могли використовувати його, наприклад, щоб заживити індивідуальний тепловий пункт чи наносну підкачувальну станцію чи інші прилади для підтримки життєдіяльності у будинку. Програма діятиме у період воєнного стану, а відшкодування будуть нараховувати відповідно до встановлених обмежень», – зазначив Олександр Одинець.

На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт.