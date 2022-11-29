У Львові повертатимуть 50% вартості генераторів для ресторанів та кафе.

Виконком Львівської міської ради під час засідання сьогодні, 29 листопада, схвалив рішення про ваучерну підтримку бізнесу в період воєнного стану. Це передбачає відшкодовування 50% вартості електрогенераторів закладам харчування і продуктовим магазинам, якщо сума не перевищуватиме 80 тисяч гривень. Після схвалення рішення виконкомом відповідну ухвалу винесуть на розгляд сесії міськради.

«Пропонуємо ваучер на енергозабезпечення, який видається на часткову компенсацію закупівлі електрогенераторів суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють діяльність у закладах ресторанного господарства, закладах роздрібної торгівлі продуктів харчування, окрім алкоголю і тютюну. Так, пропонуємо відшкодовувати 50% вартості електрогенераторів, але щоб сума не перевищувала 80 тисяч грн. Процедура є простою, заява подається до ЦНАПу зі свідоцтвом про реєстрацію, платіжними документами, фотофіксацією самого електрогенератора. Далі експертна комісія це розглядає і приймає рішення», – зазначили під час засідання.

Як зауважив міський голова Львова Андрій Садовий, цим рішенням можуть запустити сотню, дві або й три сотні пунктів обігріву, де можна зарядити телефон, погрітися, скористатися туалетом, отримати гарячу воду. Ці умови і є ключовими для отримання компенсації.

У департаменті економічного розвитку зазначили, що відшкодування поширюються на пристрої, які були закуплені після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.

Для отримання ваучера заявники мають подати через Центр надання адміністративних послуг Львова або сервіс електронних звернень на розгляд експертної комісії пакет документів, який містить:

- заяву на отримання ваучера з енергозабезпечення на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора (додаток 3 до цього Положення);

- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування) електрогенератора;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- фотофіксацію електрогенератора.