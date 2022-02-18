Львівська громада хоче створити комунальний стрілецький полігон.

Створити комунальні стрілецький тир і стрільбище у Львівській громаді попередньо планують поблизу Грибовицького сміттєзвалища. За це сьогодні, 17 лютого, проголосували депутати Львівської міської ради. Полігон будуть використовувати для військових вишколів та зборів резервістів тероборони, а збудувати його планують ще цього року.

 

Підготувати всю необхідну документацію для облаштування комунального стрільбища та стрілецького тиру міські обранці дозволили ЛКП "Спортресурс". Йдеться про детальний план території в селі Великі Грибовичі та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 20 гектарів в урочищі "Нива". Додатково п'ять гектарів у Малехові планують відвести під гостьовий паркінг та об'єкти обслуговування стрільбища. Всю цю територію ще треба перевести до земель рекреації, а також транспорту й промисловості.

 

 

Ділянку біля Грибовицького полігону розглядають лише попередньо, адже земля біля колишнього сміттєзвалища може не підійти для такої потреби. Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, міська рада не виділятиме гроші, поки «Спортресурс» не отримає всіх дозвільних документів. А управління земельних ресурсів підготує перелік альтернативних ділянок для облаштування комунального стрілецького полігону.

 

Створення комунальних тиру та стрільбища у 2022 році є одним із заходів Програми підготовки до національного спротиву на 2022-2024 роки, яку сьогодні ухвалила Львівська міська рада. Скільки грошей потрібно на його будівництво, наразі невідомо. А містити такий центр має блокпост, казарму, смугу перешкод, спортмістечко, макет міської будови, ділянку на 100 метрів для пристрілки тощо.

 

Головна світлина "Галицький кореспондент"

17.02.2022

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