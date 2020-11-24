34 депутати утворили президію Львівської міськради для управління містом без мера.

У Львівській міській раді сьогодні, 24 листопада, відбулася перша сесія, скликана міською ТВК. У її роботі взяли участь депутати від партій «Європейська Солідарність», «Варта» та ВО «Свобода». Новообраний міський голова, депутати від «Самопомочі» і «Голосу» участі у засіданні не брали.

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Голова міської ТВК Ігор Сліпецький зачитав протокол про обрання депутатів ЛМР. Після цього 34 депутати прийняли присягу.

Депутати створили тимчасову президію, яка керуватиме сесією до офіційного оголошення результатів виборів міського голови або обрання секретаря ради. Голосували руками, оскільки електронна система голосування ще не працює. До президії увійшли Петро Адамик («Європейська Солідарність»), Юрій Мартинюк («Варта»), Любомир Мельничук (ВО «Свобода»), а також Роман Федишин («Самопоміч») і Віталій Троць («Голос»), які не прийшли на це засідання і не склали ще присяги.

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Як повідомив депутат Петро Адамик, тимчасова президія укладе порядок денний наступного сесійного засідання. Після оприлюднення проекту порядку денного планується упродовж 10 днів провести сесію міської ради.

Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький повідомив журналістам, що підрахунок результатів другого туру виборів міського голови Львова триває, однак комісія оголосить офіційні результати у встановлений законодавством термін, у найближчі три дні.

Андрій Садовий заявив, що проведення сьогоднішньої сесії припинило повноваження діючого міського голови. За його словами, такий казус є уперше в історії міста.

«Який сенс: показати силу, хто в хаті господар? Але навіщо нівелювати волевиявлення мешканців міста. Це рішення роз’єднує депутатів. Тіло до присяги привели, а голову – окремо», - зазначив він і додав, що юристи детально вивчають цю ситуацію.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко назвав сьогоднішнє засідання сесії ЛМР переворотом.

«Таке у цивілізованому суспільстві називають переворотом. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень. Отож, ми маємо тепер обраного міського голову Андрія Садового. І приведених депутатів, які утворили президію, яка фактично може перебрати на себе повноваження міського голови», – написав Москаленко на своїй facebook-cторінці.

Зазначимо, що новообрана президія може скликати сесію і призначати секретаря - в. о. міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо та приймати рішення.

Нагадаємо, о 23:55 у день виборів міського голови, 22 листопада, міська ТВК внесла зміни у свою ж постанову і змінила дату проведення першої сесії з 3 грудня на 24 листопада. Рішення щодо зміни проведення першої сесії міська ТВК прийняла після скарг депутатів ЛМР з партії «ЄС», які наполягали на проведенні засідання до офіційного обрання міського голови Львова. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові, мерія оскаржила рішення ТВК в суді.