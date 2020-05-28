Депутатку Дрогобицької міськради спіймали на хабарі.


Правоохоронці викрили на хабарі за виділення земельної ділянки 52-річну депутатку Дрогобицької міськради – голову земельної комісії. Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували, що чиновниця оцінила землю площею 0,1 гектара в Дрогобицькому районі у 80 тисяч гривень. Натомість власник домогосподарства мав конституційне право отримати ділянку безкоштовно. Про це повідомили в УСБУ у Львівській області.

 

 

Правоохоронці затримали депутатку 27 травня, коли вона отримувала всю суму неправомірної вигоди.

 

 

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 

 

Досудове розслідування триває, нині вирішують питання щодо повідомлення депутатці про підозру у вчиненні злочину й обрання їй запобіжного заходу, встановлюють інших посадових осіб, які могли бути причетними до протиправної діяльності.

28.05.2020

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