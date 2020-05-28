Шмигаль назвав затверджені плани громад "двигуном змін" у державі.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу затвердив перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Відтак планами створення ОТГ охоплено вже всю територію України.

Про це йдеться у повідомленні офіційного інтернет-ресурсу ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.

"Затверджені три останні перспективні плани областей, за винятком окупованих територій. Мається на увазі АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зі слів голови уряду, затвердження по всій території країни перспективних планів – це "двигун змін" для окремих громад та країни в цілому. "Перспективні плани – це основа майбутніх територіальних громад, і вони відтепер будуть охоплювати 100% території. Ми втілюємо у життя принцип «сильна громада – успішна країна»", – сказав Шмигаль.

На думку прем'єра, завершення реформи на базовому рівні стане не тільки новим рівнем відповідальності, а й одночасно новим рівнем можливостей, "коли люди обирають, як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок". "Модератор життя на місцевому рівні – відтепер місцеві мешканці, а не чиновник, який може бути не так зацікавлений в облаштуванні комфортного життя громади", – прокоментував Шмигаль.

"Звичайно, що це лише одна з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися, і, я переконаний, буде завершена успішно, бо цього вимагає суспільство", – сказав голова уряду, додавши, що попереду країну чекають не менш важливі рішення у цьому напрямі.

Раніше уряд затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Перспективні плани формування територій громад стануть основою майбутнього адміністративно-територіального устрою базового рівня.