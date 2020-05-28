Шмигаль назвав затверджені плани громад "двигуном змін" у державі.

 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу затвердив перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Відтак планами створення ОТГ охоплено вже всю територію України.

 

Про це йдеться у повідомленні офіційного інтернет-ресурсу ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.

 

 

"Затверджені три останні перспективні плани областей, за винятком окупованих територій. Мається на увазі АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Зі слів голови уряду, затвердження по всій території країни перспективних планів – це "двигун змін" для окремих громад та країни в цілому. "Перспективні плани – це основа майбутніх територіальних громад, і вони відтепер будуть охоплювати 100% території. Ми втілюємо у життя принцип «сильна громада – успішна країна»", – сказав Шмигаль.

 

На думку прем'єра, завершення реформи на базовому рівні стане не тільки новим рівнем відповідальності, а й одночасно новим рівнем можливостей, "коли люди обирають, як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок". "Модератор життя на місцевому рівні – відтепер місцеві мешканці, а не чиновник, який може бути не так зацікавлений в облаштуванні комфортного життя громади", – прокоментував Шмигаль.

 

"Звичайно, що це лише одна з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися, і, я переконаний, буде завершена успішно, бо цього вимагає суспільство", – сказав голова уряду, додавши, що попереду країну чекають не менш важливі рішення у цьому напрямі.

 

Раніше уряд затвердив перспективні плани формування територій громад  Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

 

Перспективні плани формування територій громад стануть основою майбутнього адміністративно-територіального устрою базового рівня.

 

28.05.2020

До теми

Ранній проект фінішу
Мойсей Фішбейн
Чи реквієм тиші розколе світи,  Чи будуть оркестри грати,  Чи будеш — яка-то ти будеш? — ти,  Чи будуть банальні грати  Чи буде в останні хвилини мої  І що по моєму сконі? 
26.05.20 | | Минуле
Віднайти власний ритм
Назарій Заноз
Можна нарешті пожити, а не проживати все на рівні заголовків. Але людство невротично оновлює стрічку новин, сподіваючись здибати повідомлення про кінець пандемії
26.05.20 | | Дискурси
Виборчі чвари у єврейській ґміні
Мар'ян ХОМЯК
Локальні, але не позбавлені драматизму «ігри престолів» у Судовій Вишні 1928 року
26.05.20 | | Минуле
Потрібна українська мрія
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Критична маса раціональних та економічно незалежних людей створять візію держави, і тоді Україна залишатиметься суб’єктом, навіть якщо стане частиною ширших геополітичних проєктів.
26.05.20 | | Галичина
Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20 | | Штука
Де закопано пса
Андрій Бондар
Цьому польському паничеві з-під Бердичева судилося пережити щонайменше два чудесних переродження і стати англійським класиком
25.05.20 | | Дискурси
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20 | | Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.