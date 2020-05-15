Офіс Президента побачив "повний треш" у поспіху з децентралізацією.

Уповноважений Президента України із земельних питань Роман Лещенко передбачає дуже серйозний скандал через окремі перспективні плани об'єднаних територіальних громад. На думку Лещенка, граничний термін, виділений для формування перспективних планів, слід пролонґувати. Місцеві вибори, заплановані на осінь, – під питанням.

Про це Лещенко сказав під час онлайн-зустрічі на тему "Очікувані нововведення державної аграрної політики", інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Реально, передбачається дуже серйозний скандал з питання цих перспективних планів. По-перше, відбувався повний "треш" в областях: губернатори до останнього, вночі, під усякими приводами формували перспективні плани, змінювали ці громади по кілька разів. Сьогодні, для розуміння, лише 30-35% за тими областями громад можна затверджувати на Кабміні, а за іншими тривають революційні мітинги, скандали, виноси з кабінетів тощо. Ситуація дуже складна", – сказав Лещенко.

Як приклад Лещенко навів ситуацію із перспективним планом Черкаської області, що його затвердили не в тій редакції, яку подавав голова обласної державної адміністрації.

"На моє глибоке переконання, ми до осені не встигнемо це все зробити. І з конституційної точки зору і з точки зору законодавчої, я думаю, що цей процес буде пролонґовано. Але тут виникає правова колізія – що ми робимо в жовтні, не маючи сьогодні затверджених об'єднаних територіальних громад? Ми рухаємося на вибори типу під громади, але якщо ми цього не робимо зараз і в Конституції не фіксуємо ці зміни, то фактично ми в жовтні повертаємося до нашої класичної історії: об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних і місцевих рад і виборів районних рад", – сказав уповноважений.

Лещенко наголосив, що в найближчі тижні це питання буде на особистому контролі Президента, оскільки "ситуація вже дуже ризикована з точки зору реалізації реформи децентралізації та в частині, яка стосується виборчої позиції".

Він додав, що досі немає розуміння, як відбуватимуться вибори. "На моє переконання, шансів у жовтні вийти на комплексні проєкти рішень об'єднаних територіальних громад під нове виборче законодавство... практично неможливо", – констатував уповноважений Президента.

Згодом інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна" опублікувала коментар Романа Лещенка з уточненням його позиції щодо децентралізації. Лещенко уточнює, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення – і її вдасться завершити найближчим часом.

"Немає жодного конфлікту з питання перспективних планів об'єднаних територіальних громад. Звичайно, є окремі точкові питання, де треба знайти взаєморозуміння", – виправдовується він.

"Перспективні плани будуть затверджені Кабінетом Міністрів вчасно і на всій території України", – додав уповноважений Президента.