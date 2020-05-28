Галицькі хроніки COVID-19: 28 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3983 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 87 нових інфікованих:
12 – в Івано-Франківській, 70 – у Львівській (із 329 проведених ПЛР-тестів) і 5 – у Тернопільській області (проведено 319 ПЛР-досліджень). Число підтверджених за добу випадків хвороби є новим антирекордом для Львівщини. Також за добу у Львівській області померло п'ятеро людей, кількість летальних випадків унаслідок COVID-19 зросла до 48. Загалом у Галичині смертність від ускладнень коронавірусної хвороби утримується на рівні 3,7%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1915 осіб. За минулу добу – 66: 8 осіб – у Тернопільській, 13 – у Львівській, 45 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 травня (09:30): 1131 випадок, 5 нових
Бучацький район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 травня (09:30): 1513 випадків, 70 нових
м. Львів – 53 особи
Пустомитівський район – 8 осіб
Самбірський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
м. Моршин – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 травня (09:30): 1339 випадків, 12 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 28 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.05.2020