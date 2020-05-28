Галицькі хроніки COVID-19: 28 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили ‭3983‬‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 87 нових інфікованих: 
12 – в Івано-Франківській, 70 – у Львівській (із 329 проведених ПЛР-тестів) і 5 – у Тернопільській області (проведено 319 ПЛР-досліджень). Число підтверджених за добу випадків хвороби є новим антирекордом для Львівщини. Також за добу у Львівській області померло п'ятеро людей, кількість летальних випадків унаслідок COVID-19 зросла до 48. Загалом у Галичині смертність від ускладнень коронавірусної хвороби утримується на рівні 3,7%.

 


 
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1915‬ осіб. За минулу добу – 66‬: 8 осіб – у Тернопільській, 13 – у Львівській, 45 – в Івано-Франківській області.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 травня (09:30): 1131 випадок, 5 нових

Бучацький район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 травня (09:30): 1513​ випадків, 70 нових

м. Львів – 53 особи

Пустомитівський район – 8 осіб

Самбірський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

м. Моршин – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 травня (09:30): 1339 випадків, 12 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 28 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

28.05.2020

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