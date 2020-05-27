У ФК «Карпати» – новий власник.

Новим власником футбольного клубу «Карпати» став Олег Смалійчук. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу.
«Футбольний клуб "Карпати" офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука», – йдеться в повідомленні.
Олег Смалійчук – бізнесмен, кандидат на посаду президента української премʼєр-ліги. Упродовж 2017–2019 років обіймав посаду віцепрезидента ФК «Карпати».
Нині ФК «Карпати» перебуває на останній сходинці української футбольної премʼєр-ліги.
З літа 2001 року й досі почесним президентом професійного футбольного клубу «Карпати» був бізнесмен і політик, у минулому народний депутат Петро Димінський. Проте Димінський уже понад два роки (після смертельної ДТП за участі його автомобіля) мешкає за кордоном, тож керував клубом дистанційно.
У жовтні 2017 року Димінський пропонував продати 50% акцій ФК «Карпати» за 1 грн тому, хто зможе утримувати команду. А 2018 року зʼявилися чутки, що Димінський продає клуб подружжю Герег – власникам мережі «Епіцентр», колишнім регіоналам.
27.05.2020
Для довідки:
Багаторічний власник і почесний президент ФК "Карпати" Петро Димінський народився 27 листопада 1954 року в Кривому Розі в сімʼї шахтаря. Український бізнесмен і політик, один із власників паливно-промислової групи «Континіум», колишній власник інформаційного агентства «ZIK».
Димінський – професійний футболіст. Закінчив юнацьку школу «Кривбасу» й у 1972–1973 рр. виступав за дубль цього клубу, а згодом за «Шахтар» (Червоноград).
Працював на шахті «Південна» і «Центральна» ВО «Кривбасруда». 1977-го закінчив Криворізький гірничорудний інститут і отримав скерування на шахти біля Червонограда (ВО «Укрзахідвугілля»).
У 1987–1992 рр. – директор шахти 3 «Великомостівська». У 1992–1995 рр. – технічний директор українсько-польського спільного підприємства «Галметал», м. Червоноград.
1998–2002 — голова спостережної ради нафтопереробного комплексу «Галичина» (власник 42% акцій підприємства).
З літа 2001 року – почесний президент футбольного клубу «Карпати» (Львів).
18 серпня 2017 року біля села Ямельня Львівської області близько 15-ї години сталася ДТП за участю автомобіля Петра Димінського. Авто, грубо порушуючи правила дорожнього руху, на великій швидкості здійснювало обгін на перехресті з другорядною дорогою, внаслідок чого сталося лобове зіткнення з автомобілем Наталії Тріли, яка виїжджала з цієї дороги на головну. Внаслідок автопригоди 31-річна жінка загинула. Свідки стверджували, що за кермом був Димінський, проте сторона звинуваченого висувала версію, що автівкою керував охоронець бізнесмена Андрій Борщ. Йому й висунули підозру у скоєнні злочину.
Через кілька днів після аварії Петро Димінський вилетів з України приватним літаком. Є підстави вважати, що Національна поліція України дозволила йому це зробити. Дочекавшись втечі підозрюваного, поліція обшукала офіси фірм, які належали Димінському у Львові, щоб зібрати зразки його ДНК для експертизи.
12 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури й надав дозвіл на затримання Димінського та доправлення його до суду для обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. На нього подали документи в Інтерпол. Після цього Димінського не раз бачили на матчах ФК «Карпати» за кордоном, але жодних дій щодо його затримання не було здійснено.