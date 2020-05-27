У ФК «Карпати» – новий власник.

Новим власником футбольного клубу «Карпати» став Олег Смалійчук. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу.

«Футбольний клуб "Карпати" офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука», – йдеться в повідомленні.

Олег Смалійчук – бізнесмен, кандидат на посаду президента української премʼєр-ліги. Упродовж 2017–2019 років обіймав посаду віцепрезидента ФК «Карпати».

Нині ФК «Карпати» перебуває на останній сходинці української футбольної премʼєр-ліги.

З літа 2001 року й досі почесним президентом професійного футбольного клубу «Карпати» був бізнесмен і політик, у минулому народний депутат Петро Димінський. Проте Димінський уже понад два роки (після смертельної ДТП за участі його автомобіля) мешкає за кордоном, тож керував клубом дистанційно.

У жовтні 2017 року Димінський пропонував продати 50% акцій ФК «Карпати» за 1 грн тому, хто зможе утримувати команду. А 2018 року зʼявилися чутки, що Димінський продає клуб подружжю Герег – власникам мережі «Епіцентр», колишнім регіоналам.