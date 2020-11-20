Суд визнав невинуватим у дачі неправдивих показань охоронця Петра Димінського.

 

Галицький районний суд Львова 12 листопада визнав невинуватим у дачі неправдивих показань охоронця Петра Димінського Сергія Змроця. Суддя Віталій Радченко вирішив, що надання неправдивих показань Змроцем є недоведеним, тому його визнали невиннуватим. На вирок суду ще можна подати апеляцію, повідомили «Наші гроші. Львів».

 

Фото https://zaxid.net/

 

Охоронець був одним із свідків, які стверджували, що не бачили 18 серпня 2017 року за кермом автомобіля Mercedes S 65 AMG Петра Димінського, коли відбулася смертельна ДТП у селі Ямельня Яворівського району. В результаті загинула 31-річна Наталія Тріла, яка була за кермом Opel Astra.

 

За версією слідства, автомобілем Mercedes керував бізнесмен Петро Димінський, а Сергій Змроць, надаючи неправдиві показання, хоче ввести слідствотво в оману.

 

Провину у вчиненні ДТП на себе взяв його охоронець, співзавновник охоронної фірми «Ірбіс» Андрій Борщ, який заявив, що саме він був за кермом автомобіля у момент вчинення ДТП.

 

У день аварії разом із Mercedes-Benz S65 AMG їхала ще одна автівка – Lexus LX 570. У ній їхав Сергій Змроць та двоє працівників «Ірбісу». Чоловік повідомив слідству, що разом з ними в авто також був Петро Димінський. Їхній автомобіль їхав попереду Mercedes, тому моменту ДТП вони не бачили.

 

Свідок стверджує, що побачивши куряву в дзеркалі заднього виду, вони повернулись до місця, де трапилась ДТП. Сергій Змроць розповів, що він і ще один охоронець підійшли до автомобіля Opel, а Димінський з іншим охоронцем – до Mercedes. Петро Димінський відчинив двері Mercedes, і Змроць начебто бачив, як з авто вийшов Андрій Борщ.

 

Цю версію підтримали інші охоронці, а також Андрій Борщ. Згідно з показаннями одного із охоронців, Петро Димінський приїхав в Брюховичі за кермом Mercedes, однак після зустрічі пересів у Lexus. Ще один свідок, який проїжджав повз, не бачив, хто був за кермом Mercedes.

 

Фото https://tsn.ua/

 

Після ДТП у Андрія Борща, який стверджує, що саме він був за кермом авто, експертиза не виявила будь-яких ушкоджень. У суді розглянули результати трьох молекулярно-генетичних експертиз. Згідно з висновком першої, генетичні ознаки зразків Андрія Борща не збігаються із тими, що виявлені у авто Mercedes. Згідно висновком другої, у авто виявили ознаки ДНК Андрія Борща, а третя експертиза встановила, що через низьку присутність ДНК у зразках з авто вони не піддаються порівняльному аналізу.

 

Правдивість показань Сергія Змроця перевірили на поліграфі. Він показав, що у Змроця «не виявилено реакцій», які б свідчили про неправдивість його показів про обставини ДТП. В результаті суд вирішив, що обвинувачення цього свідка у завідомо неправдивих показаннях є недоведеною, відтак виправдав його. На вирок суду ще можна подати апеляцію.

 

До слова, сам Петро Димінський через три дні після смертельної ДТП виїхав за кордон і з того часу не повертався в Україну. З грудня 2017 року він перебуває у розшуку.

 

20.11.2020

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