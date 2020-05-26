У Москві знайдено мертвим генерала ФСБ.

За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

У приватному помешканні на Космодаміанській набережній району Замоскворіччя виявлено тіло генерал-майора ФСБ Юрія Бзаева. Про це у вівторок, 26 травня, повідомила газета «Московский комсомолец», з покликом на свої джерела в правоохоронних органах Росії.

Генерал-майор помер на 74 році життя. За даними російських ЗМІ, ознак насильницької смерті на тілі Бзаева не виявлено. Як передає телеканал РЕН ТВ, поки що причина смерті уточнюється. За попередніми даними, генерал міг померти від серцевого нападу.

Юрій Бзаев прийшов в органи КДБ в 1971 році. Ще за радянських часів він був міністром безпеки Північно-Осетинської АРСР і обіймав посаду начальника управління Федеральної Служби контррозвідки республіки. У 1990 році Бзаев був призначений головою КДБ Північної Осетії.



У 1994 році його перевели на посаду заступника начальника Головного управління ФСБ Російської Федерації, а з 1998 року генерал-майор став секретарем Ради Безпеки Республіки Північна Осетія-Аланія.

Звання генерал-майора Бзаев отримав в 1991 році. Він також був нагороджений орденами і медалями СРСР і Росії, а також почесною зброєю «За особливі заслуги перед РФ». Його друковані праці активно використовуються в навчальних закладах ФСБ Росії.