Чорногорія стала першою європейською країною, що подолала коронавірус.

Проте офіційно Подґориця ще не оголосила про завершення карантину.

У Чорногорії більше немає хворих на COVID-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію. Про це з покликом на Інститут громадського здоров'я Чорногорії повідомила радіостанція Radio Free Europe/ Radio Liberty.

На своїй офіційній сторінці у Twitter Інститут громадського здоровʼя в Подґориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.​ «Це офіційно. Наразі у Чорногорії немає активних випадків COVID-19. Через 68 днів після першого зафіксованого випадку Чорногорія наразі не має жодного хворого на COVID-19», – наголошується в заяві.

Чорногорія, що налічує близько 630 тисяч мешканців, була однією з останніх європейських держав, які повідомили про підтверджений випадок інфікування коронавірусом. Перший випадок COVID-19 чорногорські лікарі виявили щойно 17 березня. Загалом захворіли 324 людини, дев’ятеро з них померли, одужало 315 пацієнтів.

Попри відсутність інфікованих коронавірусом, Чорногорія офіційно ще не оголосила про завершення пандемії та скасування відповідних карантинних заходів на своїй території. Директор Інституту громадського здоровʼя Бобан Муґоша заявив, що офіційно кінець епідемії буде оголошено щойно в разі, якщо нових захворювань не буде зафіксовано до другого червня, тобто за 28 днів після останньої фіксації.