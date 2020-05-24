Смерть депутата Давиденка: в офісі недалеко від тіла знайшли відчинене вікно.

Соратники народного депутата Валерія Давиденка, знайденого в суботу застреленим у власному офісі в Києві, вважають, що нардепа вбили й не вірять у версію, начебто він сам вкоротив собі віку.

"Він не міг з собою такого зробити з будь-яких причин, не важливо, хворів він або були нападки на бізнес, або навіть якби він був би комусь винен. Все одно він знає, що в нього є друзі, які б йому взагалі допомогли, і можна було б вирішити будь-яку проблему", – сказав голова депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов у коментарі ТСН.ua (Давиденко входив до групи "Довіра").

Колеги називають політика життєлюбом. Ще в середу він був на засіданні парламенту, і змін у його поведінці ніхто не помітив.

Охоронець в офісі розповів журналістам, що він пострілів не чув; правдоподібно, через постійний шум автомобілів у центрі столиці. Машина Валерія від ранку стояла біля офісу, і цілий день він перебував у приміщенні сам. "Вчора туди ніхто не ходив протягом дня. І він не виходив, і ніхто не ходив", – каже охоронець.

Хоч того дня ніхто сторонній крізь парадні двері офісу не заходив, вікно в кабінеті було депутата правоохоронці знайшли відчиненим. До того ж, у будівлі є додатковий "чорний" вхід. У службовців викликало подив і офісне крісло в туалеті, на якому знайшли тіло депутата.

Валерій Давиденко – депутат восьмого та дев'ятого скликань Верховної Ради. Мандат здобув, балотуючись самовисуванцем на Чернігівщині. В реґіоні його називали агробароном. "Може або хто в області переляканий, що буде перезавантаження обласного центру, або в місті, або в районах", – Шахов припускає, що колега міг нажити ворогів.

Колишній депутат Ігор Мосійчук припускає, що хтось міг бути зацікавленим в убивстві Давиденка через справу розкрадання коштів аграрного фонду. Хоч Давиденко і не був підозрюваним, але в самій справі фігурував. "Він був фігурантом ряду кримінальних проваджень, які пов'язані з розкраданням коштів аграрного фонду. Там сума два мільярди фігурує", – сказав Мосійчук.

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ч. 1 статті 151 Кримінального кодексу (вмисне вбивство).

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запевнив, що перевіряються "всі можливі версії".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у своєму співчутті наголосив, що "розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним".