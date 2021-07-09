Народний депутат від «Слуг народу» у центрі Львова скоїв ДТП.

У центрі Львова на площі Міцкевича напередодні, 8 липня, 32-річний народний депутат Олександр Юрченко, виїжджаючи із паркінгу біля готелю «Жорж» заднім ходом на автомобілі Ford Mustang, в’їхав у Volkswagen Jetta, котрий їхав по головній дорозі у напрямку просп. Шевченка, а потім напав на його водія. Відео інциденту оприлюднив народний депутат Гео Лерос на своїй facebook-сторінці.

«Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві», – повідомив Гео Лерос.

25-річний львів'янин Всеволод Боровець, власник Volkswagen, розповів, що після зіткнення депутат на своєму автомобілі намагався втекти, але не зміг, бо дорога була заблокована іншими машинами, які стояли у корку. Всеволод Боровець почав знімати те, що відбувається, на телефон. Політик у відповідь вирвав йому з рук телефон.

«Він двічі вдарив мій автомобіль. Перший раз із правого боку, коли виїжджав заднім ходом зі стоянки біля готелю "Жорж"; а потім намагався втекти й посунув моє авто другий раз. Але був корок і він не зміг далеко від'їхати. Коли я почав знімати на смартфон, він намагався силою відібрати його у мене. Він поводився неадекватно й агресивно, декілька разів вдарив та штовхнув мене. Казав, що я буду мати проблеми», – повідомив Всеволод Боровець у коментарі ZAXID.NET.

Потерпілий також зазначив, що координація рухів чоловіка була порушена. Окрім того, за словами постраждалого, у Юрченка були «ненормальні зіниці».

На місце події прибули патрульні. Обох учасників ДТП скерували на перевірку на стан наркотичного сп'яніння. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, пошкодження автомобілів незначні. Патрульні склали на водія Ford Mustang адміністративний протокол.

Інформації про наркотичне сп'яніння водія Ford Mustang у поліції наразі не підтвердили. Однак учора, 8 липня, народний депутат Гео Лерос опублікував результат експрес-тесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка. На фото видно, що один із показників тесту є позитивним – видно дві червоні смужки. Однак поліція наразі не підтвердила справжності цього тесту.

Уранці 9 липня Гео Лерос оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.

Зазначимо, Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання, який балотувався від партії «Слуга народу». 15 вересня 2020 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило докази хабарництва нардепа «Слуги народу» Олександра Юрченка. У НАБУ стверджують, що депутат попросив 13 тис. доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому – ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету. Після оприлюднення доказів Юрченко написав заяву про вихід із президентської фракції «Слуги народу». 17 вересня було оголошено про виключення Юрченка зі складу фракції. У той же день НАБУ оголосило йому підозру. 21 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Юрченка під варту на два місяці з можливістю внесення застави. 25 вересня заставу у 31 656 гривень за Юрченка внесли.

Фото facebook.com/leros.geo, slovoidilo.ua, pravda.com