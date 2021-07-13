Нардеп Юрченко не збирається складати мандат через ДТП у Львові.

 

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко заявив, що не вживав наркотичних речовин, коли потрапив у ДТП у Львові, відтак не збирається складати депутатський мандат через цей інцидент. Про це він сказав журналістам біля Верховної Ради сьогодні, 13 липня, повідомило УНІАН.

 

 

«Якщо на вас, не дай боже, нападе злочинець, який чи обкраде вас, чи нападе фізично на вас, чи сфальсифікує матеріали, порушить ваші права, – ви підете на роботу писати заяву на звільнення? Аналізи проти мене сфальсифіковані, і є ті, хто за це буде покараний», – заявив Юрченко.

 

На уточнююче питання, чи складатиме він мандат, Юрченко лише відповів: «Аналізи проти мене сфальсифіковані».

 

Нардеп стверджує, що на момент ДТП не перебував під впливом наркотиків. Він продемонстрував тестів на наркотики, які він зробив у трьох різних клініках.

 

«У мене на сьогодні є вже три тести з різних клінік: з державних клінік, з провідних приватних клінік, які підтверджують те, що жодних наркотиків я не вживав», – заявив Юрченко.

 

Також, за словами Юрченка, автомобіль, у якому він був у момент ДТП, належить його друзям.

 

«Я його взяв на кілька днів», – сказав він.

 

 

Нагадаємо, 8 липня у центрі Львова позафракційний народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП, а потім намагався завдати тілесних ушкоджень постраждалому водію.

 

Народний депутат Гео Лерус 9 липня оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків за результатами медогляду Олександра Юрченка на стан сп’яніння 8 липня.

 

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Подробиці тижня» висловив сподівання, що позафракційний народний дпутат Олександр Юрченко складе мандат.

 

Зазначимо, Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання, який балотувався від партії «Слуга народу». 15 вересня 2020 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило докази хабарництва нардепа «Слуги народу» Олександра Юрченка. У НАБУ стверджують, що депутат попросив 13 тис. доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а в майбутньому – ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету. Після оприлюднення доказів Юрченко написав заяву про вихід із президентської фракції «Слуги народу». 17 вересня було оголошено про виключення Юрченка зі складу фракції. У той же день НАБУ оголосило йому підозру. 21 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Юрченка під варту на два місяці з можливістю внесення застави. 25 вересня заставу у 31 656 гривень за Юрченка внесли.

 

Фото facebook.com/leros.geo, unian.ua

13.07.2021

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