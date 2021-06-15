Василь Вірастюк склав присягу депутата від вигуки "ганьба".

Український шоумен, колишній спортсмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата на засіданні парламенту 15 червня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Голова ВР Дмитро Разумков на пленарному засіданні оголосив, що 9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на проміжних виборах 28 березні 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87, Василя Вірастюка.

Після цього Вірастюк зачитав текст присяги із трибуни парламенту: "Присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про добробут Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників". Він завершив свій виступ: "Слава Україні!".

Під час складання присяги кілька десятків депутатів від опозиційних фракцій кричали "ганьба".

Нагадаємо, 28 березня 2021 року у 87-му виборчому окрузі з центром у Надвірній відбулися проміжні вибори народного депутата. Балотувалися 14 кандидатів. Після підрахунку голосів оголосили переможця – кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка.

Водночас поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі №87. Основний конкурент Вірастюка Олександр Шевченко звинуватив свого опонента у фальсифікаціях і оскаржив результати у суді.

5 червня Велика палата Верховного Суду залишила в силі протокол ЦВК про результати виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі, згідно з яким перемогу здобув Вірастюк.