У речах померлого нардепа виявили катетери з невідомою речовиною.

 

Правоохоронні органи не мають підстав стверджувати, що народного депутата Анатона Полякова було вбито.

 

 

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у інтерв'ю телеканалові "Україна 24".

 

Поліцейський чиновник додав, що слідство все ж не завершене і надалі перевіряється вся інформація про інцидент. Зокрема, слідство має на меті з'ясувати, як саме метадон потрапив в організм Антона Полякова.

 

"Ми крок за кроком перевіримо всю інформацію, яка стосуються цього трагічного випадку. Ми йдемо вперед. Хотів би відзначити, що за станом на сьогодні, підстав стверджувати про насильницьку смерть слідство не отримало", – заявив Євген Єнін.

 

Зі слів Єніна, серед особистих речей загиблого виявили готівку – 10 тисяч гривень та 800 доларів США. А також два зразки катетера з речовиною бурого кольору. Слідство наразі вивчає природу цієї речовини.

 

Телеканал "Україна 24" продемонстрував у своєму етері фрагменти двох відеозаписів – як Антон Поляков виходить із ресторану, перш ніж сісти в автомобіль, і як його намагається реанімувати команда патрульної поліції. У ресторані Поляков виглядав здоровим і мав упевнену ходу.

 

Зі слів Єніна, в ресторані Поляков був у товаристві громадянина Д. – очевидно, мається на увазі Руслан Джамбулатов, помічник народної депутатки Анни Скороход, котрого допитували у цій справі як свідка.

 

 

"За нашою інформацією, покійний подзвонив громадянину Д, з яким перебував у дружніх взаєминах, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", – повідомив заступник міністра.

 

Після вечері народний депутат сів у машину до громадянина Д. "Близько двох годин їздили по Києву. Громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову, і пан Поляков пересів в іншу машину – машину таксиста", – уточнив Єнін.

 

Згодом депутатові стало зле. Поліція зупинила автомобіль таксі, котрий рухався із порушенням правил дорожнього руху, і виявила непритомного Полякова.

 

 

14.10.2021

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