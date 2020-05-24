Степанова підозрюють у маніпуляціях карантинною статистикою в областях.

Станом на 24 травня в Україні 9 областей не відповідають умовам Міністерства охорони здоров'я для пом'якшення карантину. Про це йдеться у повідомленні МОЗ про показники для послаблення протиепідемічних заходів, оприлюдненому на офіційному сайті у неділю.

Для визначення готовності реґіонів до виходу з карантину міністерство використовує три показники: інцидентність (поширення вірусу), завантаженість лікарень, а також охоплення тестуванням. Згідно зі свіжими даними за цими критеріями, до пом'якшення карантину не готові: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Згідно ж із версією МОЗу, актуальною станом на 22 травня, тобто в день переходу до другої стадії пом'якшення карантину, несприятлива епідеміологічна ситуація залишалася в Києві та 11 областях.

Табличка від МОЗу змінюється дуже динамічно. Наприклад, за лічені години суботи Київ перестрибнув із категорії "червоних" регіонів до "зелених".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив феномен карантинного Києва тим, що відомство отримало оновлені дані. "Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину", – коментував він у Facebook.

Колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк припускає, що статистикою жонглюють у ручному режимі. "Насправді карантин послаблювати "ніззя". Але якщо хочеться, то можна. Для цього треба просто на брифінгу заявити, що ми послаблюємо (так зробив Кличко в Києві, – Z), а МОЗ сам підправить вам показники", – пожартував Ковтонюк у Facebook.

За єдиний день 22 травня окремі епідеміологічні показники змінилися кратно, зауважив журналіст Сергій Сидоренко.

"На Донбасі ці показники змінилися в рази. Хоча і там складно пояснити це лише помилковим підрахунком з окупованими/без окупованих: надто стрункі коефіцієнти, і в різних графах вони різні. Але ок, у військовий час значення косинуса може досягати 4, проїхали. Але +49% у Миколаївській області, +61% в Полтавській, +71% в Дніпропетровській, або падіння завантаженості лікарень в Одеській області на 43%, а в Тернопільській на 30% і купа інших різких змін протягом ОДНОГО ДНЯ – це що було?" – дивується Сидоренко у Facebook.

В інакшому дописі Сергій Сидоренко ставить під сумнів саму методику оцінювання готовності областей. Адже хибна метода змушує сидіти на карантині ті області, де вірус поширився незначно – а отже, й вибірки для тестувань бракує.

"Зацініть Полтавську область. І контрольовану частину Донбасу також... У них просто немає нових хворих, і тому немає контактних осіб. Тому нема кого тестувати; а це – ще один критерій для зняття карантину. Причому ці області якось викручуються і все одно тестують багато. На Полтавщині, згідно з цією статистикою, лише 1 зі 135 (!) тестів є позитивним. На Луганщині – один з понад 500 (!!!). Але правила МОЗ не дозволяють "знімати з вулиці" і відправляти на тестування. Бо є критерії, кого дозволено тестувати за держкошт – але коли немає хворих, то немає і контактних", – обурюється Сидоренко.

Колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що методика МОЗу не відтворює адекватної картини із епідемією в розрізі областей.

"МОЗ взяв показники з правильними назвами, але не думаючи, що вони йому показують. Кількість нових випадків зовсім не показує зростання/спадання спалаху covid. А кількість тестів зовсім не показує готовності системи тестування виявити новий спалах. Тому карантин послаблюють регіони, які не повинні цього робити. І не послаблюють ті, які повинні", – резюмував Ковтонюк.