Одинадцятеро областей не надаються для послаблення карантину.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про те, що одинадцять областей не відповідають належним епідеміологічним передумовам для пом'якшення карантину. Мешканці низки реґіонів довідалися про це допіру 22 травня, в день очікуваного пом'якшення карантинних обмежень.

У п'ятницю вранці МОЗ опублікувало офіційний бюлетень із даними про завантаження місцевих лікарень, охоплення тестами та інцидентністю (число нових захворювань за минулий тиждень у перерахунку на 100 тисяч осіб). Виявилося, до другого етапу зняття карантинних обмежень не готові: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області, а також Київ.

Натомість київський міський голова Віталій Кличко, котрий раніше планував відкрити 23 травня у столиці громадський транспорт, а з 25 травня – і метрополітен, визнав, що він заскочений повідомленням Мінздоров'я. Кличко звернувся до уряду зі закликом дати столиці дозвіл на другий етап послаблення обмежень.

"Із 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап послаблення обмежень. Наголошу: з дотриманням усіх норм і регламентів! Сьогодні Міністерство охорони здоров'я заявило, що Київ та ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень", – цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Кличко уточнив, що столиця не відповідає лише одному з критеріїв – кількості хворих на 100 тисяч мешканців. Натомість звернув увагу на те, що тестів проводять майже вчетверо більше за норму.

"Тому я звертаюся до уряду: дозволити Києву розпочати другий етап послаблень. Але не всіх. А критично необхідних місту і бізнесу. Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту і торговельних закладів на 1000 квадратних метрів – із 23 травня. І не відкривати поки що дитячі та спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Тому що в місті відбувається транспортний колапс", – сказав міський голова.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що перехід до адаптивного карантину із 22 травня передбачає зняття обмежень у загальнодержавному масштабі, водночас, рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.