Галицькі хроніки COVID-19: 23 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3613 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 54 нових інфікованих: 6 – в Івано-Франківській, 45 – у Львівській (із 473 проведених ПЛР-тестів) і 3 – у Тернопільській області (проведено 348 ПЛР-досліджень). Одна людина померла – в місті Кременець на Тернопіллі. У двох інших областях летальних випадків за добу не зафіксовано. Втім смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині й далі утримується на рівні 3,5%.
Впродовж доби кількість інфікованих covid-19 у Львівській області зросла на 3,6%, у Івано-Франківській на 0,5% і на 0,3% у Тернопільській області.
За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1632 особи. За минулу добу – 76: 38 – у Тернопільській області, 29 – в Івано-Франківській і 9 – у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 травня (09:30): 1108 випадків, 3 нові
Тернопільський район – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 травня (09:30): 1285 випадків, 45 нових
м. Львів – 27 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 травня (09:30): 1274 випадки, 6 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 23 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.23.05.2020