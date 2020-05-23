Галицькі хроніки COVID-19: 23 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3613 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 54 нових інфікованих: 6 – в Івано-Франківській, 45 – у Львівській (із 473 проведених ПЛР-тестів) і 3 – у Тернопільській області (проведено 348 ПЛР-досліджень). Одна людина померла – в місті Кременець на Тернопіллі. У двох інших областях летальних випадків за добу не зафіксовано. Втім смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині й далі утримується на рівні 3,5%.

Впродовж доби кількість інфікованих covid-19 у Львівській області зросла на 3,6%, у Івано-Франківській на 0,5% і на 0,3% у Тернопільській області.

За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1632 особи. За минулу добу – 76‬: 38 – у Тернопільській області, 29 – в Івано-Франківській і 9 – у Львівській.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 травня (09:30): 1108 випадків, 3 нові

Тернопільський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:





23 травня (09:30): 1285 випадків, 45 нових

м. Львів – 27 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 травня (09:30): 1274 випадки, 6 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 23 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.