Галицькі хроніки COVID-19: 22 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3613 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 83 нових інфікованих: 11 – в Івано-Франківській, 65 – у Львівській (із 303 проведених ПЛР-тестів) та 7 – у Тернопільській області (проведено 418 ПЛР-досліджень). Число нових хворих за добу на Львівщині – найбільше в Україні й найбільше в області від початку проведення досліджень на коронавірус.
Таким чином, за останню добу захворюваність на covid-19 у Львівській області зросла на 5,5%, у Івано-Франківській – на 0,9% і у Тернопільській – на 0,6%.
Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби продовжує утримуватися в Галичині на рівні 3,6%. Учора на Львівщині помер чоловік 1954 року народження з Жовківського району. У двох інших областях летальних випадків за добу не зафіксовано.
За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1566 осіб. За минулу добу – 92: 42 – у Тернопільській області, 34 – в Івано-Франківській і 16 – у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 травня (09:30): 1105 випадків, 7 нових
м. Тернопіль – 1 особа
Кременецький район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 травня (09:30): 1240 випадків, 65 нових
м. Львів – 32 особи
Пустомитівський район – 10 осіб
Жовківський район – 2 особи
Стрийський район – 10 осіб
Городоцький район – 3 особи
Яворівський район – 1 особа
Буський район – 5 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Сокальський район – -1 особа (імовірно, тут лікували пацієнта з іншого району)
Жидачівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 травня (09:30): 1268 випадків, 11 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 22 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.05.2020