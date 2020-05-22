Галицькі хроніки COVID-19: 22 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3613 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 83 нових інфікованих: 11 – в Івано-Франківській, 65 – у Львівській (із 303 проведених ПЛР-тестів) та 7 – у Тернопільській області (проведено 418 ПЛР-досліджень). Число нових хворих за добу на Львівщині – найбільше в Україні й найбільше в області від початку проведення досліджень на коронавірус.

Таким чином, за останню добу захворюваність на covid-19 у Львівській області зросла на 5,5%, у Івано-Франківській – на 0,9% і у Тернопільській – на 0,6%.  

 

 

Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби продовжує утримуватися в Галичині на рівні 3,6%. Учора на Львівщині помер чоловік 1954 року народження з Жовківського району. У двох інших областях летальних випадків за добу не зафіксовано.

За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1566 осіб. За минулу добу – 92‬: 42 – у Тернопільській області, 34 – в Івано-Франківській і 16 – у Львівській.

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 травня (09:30): 1105 випадків, 7 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Кременецький район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 



22 травня (09:30): 1240 випадків, 65 нових

м. Львів – 32 особи

Пустомитівський район – 10 осіб

Жовківський район – 2 особи

Стрийський район – 10 осіб

Городоцький район – 3 особи

Яворівський район – 1 особа

Буський район – 5 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Сокальський район – -1 особа (імовірно, тут лікували пацієнта з іншого району)

Жидачівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 травня (09:30): 1268 випадків, 11 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 22 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

22.05.2020

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