Солдати із ООС загинули внаслідок масового вбивства на Житомирщині.

 

Національна гвардія України підтвердила, що троє із семи жертв, котрі загинули внаслідок масового вбивства минулої ночі на Житомирщині, є військовослужбовцями-гвардійцями.

 

Про це йдеться у повідомленні Національної гвардії України.

 

 

"У цій страшній трагедії загинув військовослужбовець за контрактом Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В. С., а також 2 військовослужбовці за контрактом військової частини 3066 молодший сержант Мамиченко В. Л. та старший солдат Москалець А. В.", – йдеться у повідомленні Нацгвардії у Facebook.

 

Штаб інформує, що військовослужбовці перебували у відпустці після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС.

 

Як інформувала раніше поліція Житомирщини, вночі проти 22 травня на ставку в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий мешканець, орендар водойми, з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей. Згідно з даними поліції, серед загиблих були добровольці, учасники антитерористичної операції.

 

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України пише про свого бійця Віталія Вульчина: старший сержант буквально от щойно повернувся з фронту. Перед цим він був на Донбасі вісім місяців, брав участь у запеклих боях на Світлодарській дузі.

 

 

Поліція Житомирщини раніше поінформувала: вночі невідомий застрелив на ставку в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області сімох осіб.

 

"Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один із них – орендар, двоє – відпочивальники. У ході конфлікту підозрюваний вбив двох чоловіків, із якими випивав, потім пішов до іншого будиночку, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п’ятеро осіб. Одному учаснику вдалося втекти до села, звідки він і повідомив про подію поліцейським", – поінформували у поліції.

 

Встановлено, що загиблі були знайомі з орендарем раніше і підтримували приятельські стосунки.

 

22.05.2020

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