У зоні ООС загинув командир батальйону "Луганськ".

Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув на Донбасі.

Як повідомляє пресова служба Нацполіції, Губанов загинув під час виконання бойового завдання. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Трагедія трапилась приблизно о 21:30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.

Пораненим бійцям надають допомогу лікарі військового шпиталю.

Зі слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Губанов загинув унаслідок спрацювання міни.

“Вночі загинув командир добробату МВС “Луганськ-1″ полковник поліції Сергій Губанов (Сєдой). Сміливий, часом до безтями, офіцер. Добрий, надійний друг. Окупанти підірвали міну на шляху бойової патрульної групи”, – написав Аваков.

Військові волонтери підтверджують: Сергій Губанов дійсно був дуже сміливим.

"Мені здається, безстрашнішої людини я не зустрічала, – згадує Ольга Решетилова у Facebook. – Він міг отримати будь-які посади і вже сидіти в міністерстві, але справою його життя було повернути свій Луганськ. Він міг би обмежитись блокпостами і не паритись, але не міг бути не на війні, поки йде війна".

Зі спогадів Решетилової, комбат "жив війною" і "завжди йшов першим".