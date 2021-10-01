У зоні проведення ООС загинув військовик.

 

Унаслідок обстрілу українських позицій минулої доби на Донбасі загинув військовослужбовець, ще один поранений.

 

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил у п'ятницю.

 

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - зазначено у звіті.

 

За минулу добу, в районі проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, при тім два випадки - із застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння.

 

Зокрема, у Новотошківського ворожі збройні формування РФ двічі обстріляли позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм і 120 мм.

 

Біля населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

 

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь у бік Золотого-4 і Катеринівки.

 

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

 

Неподалік від Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

 

Поблизу Павлополя найманці двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

У бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

 

01.10.2021

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