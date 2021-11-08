У зоні проведення ООС загинув військовик із Яворова.

У районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, уродженець міста Яворів головний сержант Віталій Павлисько.

Про це йдеться у повідомленні Яворівської районної державної адміністрації.

Згідно з офіційною інформацією, Павлисько трагічно загинув 7 листопада під час виконання бойових завдань.

Вранці пресцентр штабу ООС повідомив за підсумками неділі: інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення у порівнянні з попередньою добою зросла. Штаб зафіксував 14 порушень режиму припинення вогню; майже в третині випадків обстріли здійснювалися із забороненого "мінськими домовленостями" озброєння.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень", – повідомили у штабі.

Згідно з інформацією Яворівської районової адміністрації, Віталій Павлисько народився 29 листопада 1973 року.

Воював на Донбасі із 2015 року.

У Віталія залишилися дружина, син, донька.