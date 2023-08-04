Росія подвоює військові витрати.

Тепер вони сягнуть третини всього бюджету.

 

 

Росія подвоїла цільові витрати за статтею «національна оборона» на 2023 рік. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на урядовий документ РФ. Відтак військові витрати сягнуть третини від усіх запланованих видатків бюджету на шкоду фінансуванню освіти, медицини та транспортних комунікацій.

 

За оцінкою, наведеною у документі, річні видатки бюджету на військові потреби становитимуть 9,7 трильйона рублів або 33,4 відсотка від усіх видатків держави. При цьому в раніше затвердженому бюджетному плані передбачалося лише 17,1%.

 

Таким чином, у 2023-му частка бюджетних видатків на військові потреби стане рекордною з 2011 року. Раніше на них припадало від 14% до 23% російського бюджету.

 

Згідно з документом, у першому півріччі 2023 року Росія витратила на військові потреби майже 5,6 трильйона рублів – на 12% більше, ніж планувалося. Це понад третину всіх видатків держави за півріччя.

 

Reuters висловлює думку, що продовження війни може призвести до зростання дефіциту бюджету Росії, який ще на початок липня становив 2,6 трильйона рублів.

04.08.2023

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