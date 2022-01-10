У зоні ООС загинуло двоє військовиків.

 

У понеділок на території проведення Операції об'єднаних сил загинуло двоє українських військовиків.

 

 

Про це повідомляє пресова служба ООС.

 

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", – йдеться у повідомленні.

 

Штаб констатує, що контрольовані Росією бойові загони продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – у бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

 

У штабі запевнили, що підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

 

10.01.2022

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