Фракція Тимошенко ізолювалася через коронавірус у депутата.

Фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію через те, що у народного депутата партії Олега Мейдича лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це повідомила під час засідання парламенту заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк (сама обиралася за списком "Батьківщина"), інформує аґенція УНІАН.

"Всі депутати фракції пішли на самоізоляцію. І поки не буде проведено тестування кожного із депутатів і не буде рішення, що вони всі здорові, депутати фракції не повернуться до сесійної зали", – сказала вона.

На засіданні парламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав депутатів дотримуватися карантину і носити маски. Натомість хто не погоджується з цим, то муситиме сплатити 17 тисяч гривень, які підуть лікарям, які борються із коронавірусною хворобою.