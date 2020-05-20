Європейський суд відхилив позов операторів «Північного потоку».

Мова йде про необхідність для газпромівського мегапроєкту виконувати газову директиву ЄУ.

 

 

Європейський суд відхилив позови компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG про оскарження директиви, яка поширила норми Третього енергопакету ЄУ на газогони, прокладені до Євроунії з третіх країн. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Суд постановив, що ці позови не можуть бути прийняті для розгляду по суті», – йдеться в прес-релізі Європейського суду, оприлюдненому в середу, 20 травня.

 

Суд постановив, що оператори газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2» не мають прямого стосунку до цієї директиви. Оспорювана операторами директива набула чинності 23 травня 2019 року і мала бути імплементована в національне законодавство до 24 лютого 2020 року. Вона передбачає, що постачальником і оператором газу не може бути одна і та ж компанія, а також що доступ до труби повинен бути у третіх країн.

 

Для Nord Stream 2 AG це буде означати такі зміни, як продаж газогону або повна зміна в організаційно-правовій структурі, що значно послабить можливості для фінансування реалізації проєкту. Такі нарікання висловили представники Nord Stream 2 AG в Європейському суді. Nord Stream AG в своїх аргументах вказує, що нова норма змусить цю компанію переглянути контракт на транспортування газу.

 

Європейський суд, однак, вирішив, що Nord Stream 2 AG і Nord Stream AG не мають безпосереднього відношення до директиви. Директива застосовується щодо урядів країн-членів ЄУ, і вони мають право робити з неї винятки на свій розсуд. Суд також оголосив, що норми газової директиви ЄУ поширюються і на вже збудований і діючий «Північний потік-1». Принаймні в територіальних водах держави-члена.

 

Нагадаємо, що напередодні німецьке Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur – BNetzA) відмовилося звільняти проєкт «Північний потік – 2» від правил газової директиви Європейської Унії, закладених у Третьому енергопакеті.

20.05.2020

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