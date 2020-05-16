Німеччина не стала звільняти «Північний потік – 2» від газової директиви ЄУ.

Це поважно ускладнить роботу мегапроєкту Газпрому, якщо його нарешті реалізують.

 

 

Німецьке Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur – BNetzA) відмовилося звільняти проєкт «Північний потік – 2» від правил газової директиви Європейської Унії, закладених у Третьому енергопакеті. Німецький регулятор у п'ятницю, 15 травня, відхилив заявку компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і постановив, що проєкт підлягає європейському регулюванню. Причина відмови: проєкт не був реалізований до 23 травня 2019 року, що могло б дозволити вивести його з-під обмежувальних правил. Про це повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

Згідно з газовою директивою, до всіх трубопроводів, якими газ надходить до країн – членів Євроунії, застосовуються правила внутрішнього ринку. Постачальником і оператором газу не може бути одна і та ж компанія, доступ до труби повинен бути у третіх країн. Це означає, що компанія-оператор Nord Stream 2 AG мусить бути незалежна від російського Газпрому, а 50 відсотків потужностей трубопроводу повинні бути зарезервовані для інших постачальників. Зараз Nord Stream 2 AG на 100 відсотків належить російському газовому велетню.

 

У Nord Stream 2 AG вже встигли зреагувати на таке рішення BNetzA. Представники компанії стверджують, що на 23 травня 2019 року газогін був завершений «з точки зору економічної функціональності». При цьому в компанії не уточнили, що саме під цим мають на увазі. Nord Stream 2 AG наполягає, що на підставі чинної на той момент правової бази компанія зробила безповоротні інвестиції обсягом один мільярд євро «задовго до того, як ЄУ оголосила про свій план зі зміни Газової директиви». 

 

Nord Stream 2 AG оголосила намір домагатися перегляду рішення BNetzA в судовому порядку.

16.05.2020

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