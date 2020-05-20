Угорцям заборонили змінювати стать, принаймні в паспорті.

Представники ЛГБТ-спільноти скаржаться, що новий закон призведе до дискримінації.

 

 

Парламент Угорщини ухвалив закон, який забороняє трансгендерним чоловікам і жінкам змінювати в офіційних документах статеву приналежність, зазначену при народженні. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Закон, запропонований правлячою правою партією Fidesz, під час голосування у вівторок, 19 травня, здобув підтримку 133 депутатів, 57 проголосували проти.

 

Документ передбачає, що в свідоцтвах про народження, про укладення шлюбу і про смерть замість слова «стать» відтепер буде фігурувати термін «стать при народженні». Це означає, що стать людей залишатиметься без змін в тому числі й у посвідченнях особи, які угорці зобов'язані завжди мати при собі.

 

Коли закон набуде чинності, влада зможе відхилити заявки на зміну статі в документах, які були подані громадянами Угорщини протягом останніх трьох років і поки що не розглянуті. Правозахисні групи кажуть, що з 2018 року в Угорщині практично неможливо змінити стать в документах і це стало причиною численних судових позовів.

 

Закон викликав різку критику правозахисників і групи, котрі репрезентують трансгендерних людей, вони стверджують, що це призведе до посилення дискримінації проти членів ЛГБТ-спільноти. Критики закону вважають його ухвалення ще одним свідченням того, що угорський консервативний уряд веде війну з усіма, хто не вписується в їхні уявлення про родину.

 

Своєю чергою, уряд на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном стверджує, що таким чином ліквідується юридична невизначеність, через яку суди і адміністративні органи не розуміли, як трактувати слово «стать». Влада наполягає, що закон не суперечить конституції країни і не заважає дотриманню прав людини. Як сказано в заяві прес-служби угорського уряду, рішення «реєструвати біологічну стать дитини в свідоцтві про народження не впливає на право чоловіків і жінок на свободу виражати і практикувати свою ідентичність в залежності від їхнього бажання».

20.05.2020

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