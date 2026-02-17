Згідно зі звітом Центру дослідження демократії, дисконтні нафтові ціни йдуть на користь не угорському суспільству, а фондам, пов'язаним з угорським прем'єром.

Угорщина купує російську нафту, незважаючи на наявність альтернативних поставок. Про це йдеться у звіті Центру дослідження демократії (Center for the Study of Democracy – CSD), який публікує на своєму сайті телеканал CNN. В документі офіційний Будапешт звинувачується в тому, що він не забезпечує споживачам економію, яку отримує від закупівлі дешевого російського палива.

Натомість маржа цін перетворюється на прибуток найбільшої угорської нафтової компанії MOL, яка частково належить фондам, пов'язаним з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Аналіз CSD засвідчує, що внутрішні ціни на паливо в Угорщині були в середньому на 18% вищими, ніж у сусідній Чеській Республіці у 2025 році, навіть попри те, що Будапешт все ще купує дешевшу російську нафту, тоді як Прага користується дорожчими неросійськими альтернативами.

Дослідження спростовує твердження Орбана про те, що продовження закупівель російської нафти, попри зусилля Європейської Унії щодо поступової відмови від російських поставок, робить паливо дешевшим для угорців. Натомість, як зазначається у звіті, економія здебільшого припадає на MOL, операційний дохід якого зріс на 30% після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

«Залежність від російської нафти зі знижкою не поширилася на споживачів. Натомість прибуток від перепродажу дешевої нафти потрапляє до кишені монопольного постачальника MOL у вигляді надприбутку, який опосередковано фінансує фонди, пов’язані з Орбаном», – прокоментував висновки звіту для CNN Мартін Владіміров (Martin Vladimirov), директор програми енергетики та клімату CSD.

Угорщина отримує російську сиру нафту через нафтогін «Дружба», який проходить через Україну. Проте Угорщина підключена і до нафтопроводу Adria, який проходить через Хорватію та перекачує неросійську сиру нафту з узбережжя Адріатичного моря.

Дослідники CSD заявили, що Adria «має достатню потужність» для задоволення попиту Угорщини та Словаччини, а транзитні збори в цього нафтогону в 1,7 раза нижчі, ніж для трубопроводу «Дружба», який проходить через зону активних бойових дій.

Однак російська сира нафта значно дешевша за неросійські альтернативи. У звіті зазначається, що з січня 2024 року по серпень 2025 року російська сира нафта була в середньому приблизно на 20% дешевшою за неросійські альтернативи.

«Незважаючи на повний доступ до альтернативних маршрутів постачання… Угорщина поглибила свою залежність від російської нафти, перетворивши тимчасове виключення Євроунії на постійну лазівку в санкційному режимі», – йдеться у звіті CSD.