Путін відмовив Лукашенкові щодо ціни на газ.

Білоруський лідер обурився, що на тлі 75-річчя перемоги Німеччина купує російський газ удвічі дешевше.

Президент Росії Володимир Путін в ході засідання Вищої Євразійської економічної ради відповів на претензії свого білоруського колеги Олександра Лукашенка щодо ціни на газ. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

Спершу Лукашенко заявив, що питання ціноутворення на газовому ринку ЄАЕС залишаються неврегульованими багато років, хоча актуальність проблеми тільки зростає і загрожує перешкодити інтеграції. Однак Путін відмовився погодитися з висновками білоруського колеги, зауваживши, що єдиний тариф на транспортування і транзит газу в об'єднанні можна запровадити щойно після певного рівня інтеграції, якого поки що не досягнуто. «Це має бути єдиний ринок, єдиний бюджет і єдина систему оподаткування», – зазначив Путін.

Також шеф Кремля, відповідаючи на претензії колеги щодо вартості газу для Білорусії, підкреслив, що та формується на основі ринкової кон'юнктури з урахуванням витрат і інвестицій постачальників. За словами Путіна, компаніям слід витримувати обґрунтовану норму прибутку на вкладений у видобуток капітал.

Лукашенко неодноразово обурювався вартістю російського газу для Білорусії. Минулого тижня він вказав, що Німеччина в даний час купує російський газ майже в двічі дешевше – за 65-68 доларів, тоді як білоруси платять 127 доларів за тисячу кубометрів. «Це виглядає особливо дивно на тлі святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні», – зауважив Олександр Лукашенко.