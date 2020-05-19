Львівська облрада виділила 5 млн грн на допомогу медикам, що захворіли на COVID-19.


Обласна рада підтримала ініціативу виплати допомог медичним працівникам обласних лікарень, які захворіли на COVID-19. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії ЛОР, заслухавши інформацію ЛОДА щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Львівщини й урегулювання ситуації, яка склалася у зв’язку з епідемією коронавірусу.

 

 

Для фінансування заходів із подолання наслідків епідемії коронавірусу буде виділено 5 млн грн. Зокрема, гроші виділять для:

 

– медиків Львівської обласної інфекційної лікарні, Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, Центру легеневого здоров’я, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (швидка), Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит», які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації хвороби COVID-19. Ці кошти витратять для виплати різниці між обіцяними державою 300% до посадового окладу й грошима, які лікарня отримає з Національної служби здоров’я України за квітень 2020 року.

 

– надання разової допомоги працівникам комунальних некомерційних підприємств, у яких підтверджено діагноз захворювання COVID-19 і які пройшли стаціонарне лікування від 12 березня до 15 травня 2020 року.

 

Допомогу в розмірі двох посадових окладів виділять для працівників Львівської обласної інфекційної лікарні, Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, Центру легеневого здоров’я, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (швидка), Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит».

 

Працівникам інших медичних комунальних закладів Львівської обласної ради нададуть допомогу в розмірі одного посадового окладу.

 

 

Як повідомив сьогодні під час сесії Львівської облради очільник Департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, на Львівщині захворіли на коронавірус 206 медичних працівників. З них, за даними міської ради, у Львові – 114: 42 лікарів, 38 медичних сестер, 13 молодших медичних сестер, 13 лаборантів, 3 ренгтен-лаборанти, 5 адмініпрацівників. 67 медичних працівників захворіло в лікарні швидкої медичної допомоги.

 

Нагадаємо, на сьогодні у Львівській області виявлено 1098 хворих на COVID-19, з них 30 осіб померло.

 

19.05.2020

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