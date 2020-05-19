Галицькі хроніки COVID-19: 19 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3 414 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 46 нових інфікованих: 14 – в Івано-Франківській і 32 (із 277 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. Уперше за добу жодного випадку не було зафіксовано в Тернопільській області (проведено 254 ПЛР-дослідження).
Два летальні випадки за добу зафіксовавно в Івано-Франківській області. Таким чином смертність від коронавірусної хворои в Галичині і далі становить 3,6%.
Впродовж останньої доби кількість діагностованих випадків на Львівщині зросла на 3%, у Івано-Франківській області на 1,1%
За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1 359 осіб. За минулу добу – 41: 20 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській і 10 – у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 травня (09:30): 1081 випадок, 0 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 травня (09:30): 1098 випадків, 32 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 травня (09:30): 1235 випадків, 14 нових
м. Івано-Франківськ – 4 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Верховинський район – 1 особа
Косівський район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Снятинський район – 1 особа
Городенківський район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 19 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.05.2020