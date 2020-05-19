Галицькі хроніки COVID-19: 19 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3 414‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 46 нових інфікованих: 14 – в Івано-Франківській і 32 (із 277 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. Уперше за добу жодного випадку не було зафіксовано в Тернопільській області (проведено 254 ПЛР-дослідження).

Два летальні випадки за добу зафіксовавно в Івано-Франківській області. Таким чином смертність від коронавірусної хворои в Галичині і далі становить 3,6%.

Впродовж останньої доби кількість діагностованих випадків на Львівщині зросла на 3%, у Івано-Франківській області на 1,1%

За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужало 1 359‬ осіб. За минулу добу – 41: 20 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській і 10 – у Львівській.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 травня (09:30): 1081 випадок, 0 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:





19 травня (09:30): 1098 випадків, 32 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 травня (09:30): 1235 випадків, 14 нових

м. Івано-Франківськ – 4 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Верховинський район – 1 особа

Косівський район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Снятинський район – 1 особа

Городенківський район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 19 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.