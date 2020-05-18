В Ізраїлі нарешті сформовано новий повноцінний уряд.

У нього увійшли дві опонуючі одна одній політичні сили.

Ізраїль нарешті сформував кабінет міністрів після майже річної урядової кризи. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. У неділю, 17 травня, ізраїльський Кнесет схвалив створення нового уряду національної єдності, до якого увійшла права партія «Лікуд» і лівоцентристська «Кахоль-Лаван». Свою підтримку новому кабінету висловили 73 депутати, 46 проголосували «проти».

Відтак лідер «Лікуду» Біньямін Нетаньягу вже перестане бути виконувачем обов’язків прем’єр-міністра, а знову стане повноцінним головою уряду. Проте він залишатиметься на цій посаді лише 18 місяців. Решту каденції кабінет очолюватиме голова партії «Кахоль-Лаван» Бені Ґанц.

«Громадськість хотіла уряд єдності, саме це громадськість і отримує сьогодні. Ми вирішили послужити країні разом», – заявив Нетаньягу після інавгурації кабінету. Він пообіцяв бюджет, який «утримає економіку від колапсу, бюджет, який гарантує стабільність, який відновить зростання». Нетаньягу також запевнив, що Ізраїль не відступить від планів анексувати частину Західного берега річки Йордан. «Пора поширити суверенітет на єврейські громади в Юдеї та Самарії. Це не віддалить миру, а наблизить його. Ці поселення стануть частиною Ізраїлю за будь-якого сценарію. Ці райони країни були тими місцями, де народився і виріс єврейський народ. Час застосувати ізраїльське законодавство і написати славну нову главу в історії сіонізму» – заявив він.

Ґанц, виступаючи після Нетаньягу, сказав, що він вважає за краще «уряд єдності, аніж громадянську війну», додавши, що «найгірша політична криза, з якою коли-небудь стикався Ізраїль, закінчилася».

Нагадаємо, що новий уряд вдалося сформувати щойно після трьох позачергових виборів поспіль. За їхніми результатами, ні Нетаньягу зі своїми союзниками, ні Ґанц не змогли сформувати уряд самостійно.