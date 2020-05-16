третій тиждень самотності – не порівняєш з стома
роками – й коханням під час моровиці
усе залежить від ритму письма
від музики – від страстей та седмиці
від того хто поруч – від тих кого призабув
від Паперової брами – мостів Венеції
від святого Марка який – уявляєте – був!
і написав Євангеліє наче збірку поезії
усе залежить від напрямку вітру – морських лаґун
яхт – кораблів – човнів та баркасів
від життя на острові й вдячності маяку
павичевого пір’я – яким прикрасив
витерті лацкани днів – фетровий капелюх
в кишенях зашитий пісок – слина у роті
музика що сочиться зі слив-синюх
від поетичних рядків – довгих й коротких
від того що бачиш місто по коліна в воді
від того що на левах сидять голубиці
від того що вірш – берег – зима і дім
немов небесне крило – сѝніє і золотиться
і від того що в лева у швах крило
шурхотить як складений вдвоє аркуш паперу
підготує святий Марк чорнило й перо
щоби нам прописати ключі та двері
щоби нам було легко читати стихи
щоб вони були пахлавою і мармеладом
але самотність прив’язано до руки і ноги
до очей – до уст – до Гетсиманського саду
до Паперової брами – до мостів – до води
до зелених птахів – до всього чого не хочеш
але ти залишається один на один
бо зайшов у двері один і один ними виходиш
16.05.2020