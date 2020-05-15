На Львівщині згортають карантинні КПП і відкривають ринки.

На території Львівської області від сьогодні дозволили відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Окрім цього, із 16 травня на Львівщині припиняють функціонування стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти. Відповідні рішення ухвалили сьогодні, 15 травня, на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.

У підсумку, після запровадження послаблень карантину на території Львівської області станом на 15 травня дозволено:

проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;

роботу закладів торговельного і побутового обслуговування населення;

роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;

провадження діяльності з надання фінансових послуг;

медичну практику, діяльність з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;

діяльність АЗС, техобслуговування автотранспорту;

ремонт техніки;

хімчистки;

поштову та кур’єрську діяльність;

будівельні роботи;

діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;

доставку продуктів харчування;

агропродовольчі ринки;

діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;

безпосередній прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);

діяльність підприємств у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);

журналістську діяльність;

здійснення кіно- та відеозйомки (кількість – не більш ніж 50 осіб);

проведення заходів у театрах, цирках, концертних організаціях (художніх) до 50 осіб;

діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

проїзд легковими автомобілями; службовим та/або орендованим автомобільним транспортом.

Щоб забезпечити довіз медичних працівників, комісія також вирішила виділити додаткові кошти з резервного фонду обласного бюджету на організацію регулярних спеціальних пасажирських перевезень. Це дасть змогу гарантувати діяльність медичних закладів області.

Водночас планову госпіталізацію на території Львівщини вирішено дозволити не раніше ніж 22 травня.

Фото: city-adm.lviv.ua

Окрім того, наразі залишаються чинними такі заборони:

перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/ распіратори);

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, тд;

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових заходів;

роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),

роботу закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення;

здійснювати відключення електроенергії;

припиняти постачання природного газу;

відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установи соціального захисту;

відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця обсервації.

Нагадаємо, від сьогодні у Львові скасовано низку карантинних обмежень, зокрема запрацювали крамниці одягу і взуття, непродовольчі ринки. Від понеділка у місті запрацюють у штатному режимі поліклініки.

На Львівщині зафіксовано 942 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіли 38 осіб.