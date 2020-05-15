Галицькі хроніки COVID-19: 15 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3190 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 87 нових інфікованих: 27 (із 423 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській і 38 (із 356 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. На Тернопільщині 20 із 27 нових випадків захворювання виявили у Кременецькому районі, що є лідером за кількістю хворих на COVID-19. Із 38 нових захворілих на Львівщині 19 – мешканці Львова.



За добу два летальні випадки зафіксовано на Івано-Франківщині, по одному – на Тернопіллі та Львівщині.

Впродовж цього тижня захворюваність на Сovid-19 в Галичині зросла у 1,18 раза. Смертність – 3,5%.

За час пандемії у трьох областях загалом видужали 1107 людей. За минулу добу – 83: 22 особи на Івано-Франківщині, 50 у Тернопільській області і 11 у Львівській.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 травня (09:30): 1060 випадків, 27 нових

Шумський район – 2 особи

Кременецький район – 20 осіб

Монастириський район – 4 особи

Заліщицький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 травня (09:30): 942 випадки, 38 нових

м. Львів – 19 осіб

Яворівський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 2

Жовківський район – 4 особи

Турківський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Буський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 травня (09:30): 1188 випадків, 22 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 15 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.