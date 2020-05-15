Галицькі хроніки COVID-19: 15 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3190 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 87 нових інфікованих: 27 (із 423 проведених ПЛР-тестів) – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській і 38 (із 356 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. На Тернопільщині 20 із 27 нових випадків захворювання виявили у Кременецькому районі, що є лідером за кількістю хворих на COVID-19. Із 38 нових захворілих на Львівщині 19 – мешканці Львова.
За добу два летальні випадки зафіксовано на Івано-Франківщині, по одному – на Тернопіллі та Львівщині.
Впродовж цього тижня захворюваність на Сovid-19 в Галичині зросла у 1,18 раза. Смертність – 3,5%.
За час пандемії у трьох областях загалом видужали 1107 людей. За минулу добу – 83: 22 особи на Івано-Франківщині, 50 у Тернопільській області і 11 у Львівській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 травня (09:30): 1060 випадків, 27 нових
Шумський район – 2 особи
Кременецький район – 20 осіб
Монастириський район – 4 особи
Заліщицький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 травня (09:30): 942 випадки, 38 нових
м. Львів – 19 осіб
Яворівський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 2
Жовківський район – 4 особи
Турківський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Буський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 травня (09:30): 1188 випадків, 22 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 15 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.05.2020