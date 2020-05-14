У Львові відновлюють роботу непродовольчі ринки й магазини.

 

Від завтра, 15 травня, у Львові відновлюють роботу консульські установи та візові центри, а також магазини одягу, взуття й білизни, розташовані в приміщеннях з окремим виходом на вулицю, та непродовольчі ринки. Таким є рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС. Усі установи працюватимуть за окремими протоколами.

 

 

Із 18 травня у Львові відновлять роботу магазини одягу, взуття та білизни в приміщенні торгово-розважальних центрів, а також можна буде отримати планову амбулаторну допомогу в поліклініках міста всіх форм власності.

 

Як розповіла очільниця міського штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у Львові Галина Слічна, рішення щодо планової амбулаторної допомоги в поліклініках, яке не ухвалили 8 травня, сьогодні розглянули повторно. Тож із 18 травня поліклініки відновлять роботу у штатному режимі. Поліклініки мусять працювати за чіткими правилами: термометрія, наявність засобів індивідуального захисту тощо. Є також вимоги до санітарного стану приміщень.

 

 

«Однак якщо показник захворюваності зростатиме, тобто впродовж трьох днів перевищуватиме 23% кількості проведених аналізів ПЛР за добу, ми будемо приймати рішення про відновлення карантинних обмежень», – повідомила Галина Слічна.

 

Щодо громадського транспорту, то він, імовірно, відновить роботу не раніше 22 травня.

 

Нагадаємо, відучора у Львові відновили роботу перукарні, салони краси та приватні стоматологічні кабінети. На день раніше у Львові запрацювали літні майданчики та три музеї просто неба. 

 

У Тернополі питання щодо надання дозволу на відкриття об’єктів ринкової торгівлі розглянула робоча група спільно з керівниками (директорами) ринків і представниками ініціативних груп. Сьогодні робоча група виїхала на ринки, щоб надати консультації та рекомендації стосовно дотримання заходів безпеки відповідно до рекомендацій епідеміологів. Рішення ухвалюватимуть за підсумками роботи групи на оперативному штабі. Частина ринків, які відповідатимуть вимогам, зможуть розпочати свою діяльність у суботу. Перелік ринків оприлюднять на сайті Тернопільської міськради.

 

14.05.2020

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