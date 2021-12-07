У Франківську планують розгорнути батальйон тероборони.

В Івано-Франківській територіальній громаді планують розгорнути окремий батальйон територіальної оборони. Міноборони та ЗСУ просять виділити приміщення для нього. Про це сьогодні, 7 грудня, повідомив військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Сорокопуд.

Віктор Сорокопуд розповів на оперативній нараді у міського голови про плани розвитку територіальної оборони. За його словами, територіальна оборона Івано-Франківської міської громади організовується відповідно до закону України «Про основи національного спротиву», який набуде чинності 1 січня 2022 року. Відповідно до нього, складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву.

«З моменту розгортання територіальної оборони в Україні на території Івано-Франківської громади функціонуватиме окремий батальйон територіальної оборони, особовий склад якого буде виконувати завдання в інтересах Івано-Франківська та сіл, які входять до складу громади. Завдання, які виконуватиме батальйон, визначатимуться рішеннями голови громади та голови райдержадміністрації», – розповів Віктор Сорокопуд.

Батальйон тероборони для захисту громади у випадку збройної агресії чи надзвичайних ситуацій формуватиметься з військовозобов’язаних та резервістів віком до 60 років, які перебувають на обліку в районних та міських центрах комплектування та соціальної підтримки і є придатні за станом здоров'я.

«Тому будь-який громадянин може звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, щоб вступити до цього батальйону, підписати контракт на військову службу в резерві», – сказав військовий комісар.

За словами Віктора Сорокопуда, в Івано-Франківську просять виділити приміщення для розташування батальйону. Відповідне звернення міський голова разом з представниками центру комплектування та соціальної підтримки надіслали до керівництва Збройних сил України та Міністерства оборони.

До слова, перед початком обговорення міський голова Руслан Марцінків висловив завдання до майбутнього батальйону: «У разі загострення ви захищаєте Пасічнянський міст, стратегічні об’єкти, які є на території громади, і залишаєтеся тут».

Фото facebook.com/mrada.if.ua