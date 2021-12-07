У Франківську планують розгорнути батальйон тероборони.

 

В Івано-Франківській територіальній громаді планують розгорнути окремий батальйон територіальної оборони. Міноборони та ЗСУ просять виділити приміщення для нього. Про це сьогодні, 7 грудня, повідомив військовий комісар центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Сорокопуд.

 

 

Віктор Сорокопуд розповів на оперативній нараді у міського голови про плани розвитку територіальної оборони. За його словами, територіальна оборона Івано-Франківської міської громади організовується відповідно до закону України «Про основи національного спротиву», який набуде чинності 1 січня 2022 року. Відповідно до нього, складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву.

 

«З моменту розгортання територіальної оборони в Україні на території Івано-Франківської громади функціонуватиме окремий батальйон територіальної оборони, особовий склад якого буде виконувати завдання в інтересах Івано-Франківська та сіл, які входять до складу громади. Завдання, які виконуватиме батальйон, визначатимуться рішеннями голови громади та голови райдержадміністрації», – розповів Віктор Сорокопуд.

 

 

Батальйон тероборони для захисту громади у випадку збройної агресії чи надзвичайних ситуацій формуватиметься з військовозобов’язаних та резервістів віком до 60 років, які перебувають на обліку в районних та міських центрах комплектування та соціальної підтримки і є придатні за станом здоров'я.

 

«Тому будь-який громадянин може звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, щоб вступити до цього батальйону, підписати контракт на військову службу в резерві», – сказав військовий комісар.

 

За словами Віктора Сорокопуда, в Івано-Франківську просять виділити приміщення для розташування батальйону. Відповідне звернення міський голова разом з представниками центру комплектування та соціальної підтримки надіслали до керівництва Збройних сил України та Міністерства оборони.

 

 

До слова, перед початком обговорення міський голова Руслан Марцінків висловив завдання до майбутнього батальйону: «У разі загострення ви захищаєте Пасічнянський міст, стратегічні об’єкти, які є на території громади, і залишаєтеся тут».

 

Фото facebook.com/mrada.if.ua

 

07.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Боятися в міру
Мозок використовує сигнали тіла, щоб регулювати страх.
07.12.21 | | Наука
Лотар Заґрозек і Kyiv Symphony Orchestra
©Аделіна Єфіменко
Поновлена історична версія «Трістана і Ізольди» німецького режисера Герберта Адлера з найкращими ваґнерівськими солістами ошелешила участю Київського симфонічного оркестру під батутою видатного німецького диригента Лотара Заґрозека.
05.12.21 | | Штука
Секрети довголіття
Річард Фараґер
Очевидно, що старіння шкідливе для нашого здоров’я. Проте люди досягнули безпрецедентного прогресу у розумінні фундаментальних механізмів, які контролюють старіння
05.12.21 | | Наука
Ірина Мориквас: малюю-бавлюся
Юлія Овсяник
Малюнки львівської художниці й книжкової ілюстраторки Ірини Мориквас – це терапія кольором і радістю. Є в них щось таке, що нагадує: «Будьте, як діти».
04.12.21 | | Штука
Старі як тягарі
Станіслав Комарек
Хто зумисне нарощує напругу між поколіннями, є ворогом суспільства, так з ним треба і поводитися – на практиці ж цього дотримуються тільки щодо підбурювачів міжрасових конфліктів.
04.12.21 | | Дискурси
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21 | | У світі
Дорівнятися імперії
Олеся Ісаюк
Історія Володимира Великого, як її написав Семен Скляренко, — це історія про небезпеку непропрацьованого постколоніального синдрому і про важливість власного культурного наповнення.
03.12.21 | | Україна
Чи може НАТО зірвати російське вторгнення, як у 1980-му?
Ян Бжезінський
Байдену варто згадати 1980 рік: як США зупинили вторгнення СРСР у Польщу
03.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.