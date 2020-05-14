Дао Єрмака

Після остаточного завершення карантину в Києві з’явиться пам’ятник одноразовій масці багаторазового використання. Поруч буде споруджено монумент шефу ОПУ як символу роботи в хворобливому турборежимі

У четвер, 14 травня, у життєписі керівника Офісу президента з’явився новий запис - Андрій Єрмак обговорив з представниками кінопрокатної галузі підтримку індустрії в умовах карантину, запровадженого через поширення епідемії коронавірусу. На той самий день було заплановано чергове засідання Тристоронньої контактної групи, в якому Україну мав би представляти, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, але про це повідомлять (якщо повідомлять) згодом. Поки що констатуємо, що юрист-міжнародник, кінопродюсер і майстер створення та розв’язання проблем є людиною, яка тримає найцікавіші інтриги у медійному просторі України.

На відміну від свого попередника Андрія Богдана, що сконцентрувався на монополізації доступу до вух президента Зеленського, чинний «сірий кардинал» (не забуваючи про головні «вуха» країни) для себе пріоритетом зробив зовнішню політику, а віднедавна зацікавився і питаннями реінтеграції окупованих територій Донбасу. І у першому, і у другому напрямі шлях Андрія Борисовича встелений ляпами різноманітних калібрів. Паралельно Єрмак сам чи з допомогою близької родини створює собі імідж найтоксичнішого персонажа сучасної української політики.

Для підтвердження власного статусу експерта у міжнародних відносинах Єрмак нещодавно бесідував з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату. Загалом це мало цікавий широкому загалу захід, але до нього Єрмак підійшов з «кредитною історією», яка псується з неприємною для нього регулярністю. При цьому глобальні провали присмачуються пікантними нібито дрібничками. Наприклад, на минулому тижні відбулася онлайн-конференція, організована вашингтонським аналітичним центром Atlantic Council. Участь Єрмака у нічим не визначному «паркеті» викликала у користувачів Facebook обґрунтовану підозру, що Андрій Борисович, випускник Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка і член Міжнародної організації юристів (ІВА), не володіє англійською мовою. Незнання мови міжнародного спілкування №1 не є смертним гріхом, але спостережливі користувачі соціальної мережі зробили висновок, що диплом КНУ Андрія Борисовича пахне липою, бо закінчити «міжнародку», не знаючи мови Шекспіра і Вуді Вудпекера, неможливо.

Проте не це відкриття було головним на ініційованому американцями заході. Під час конференції Єрмак осідлав свого улюбленого на сьогодні коника під назвою «місцеві вибори 25 жовтня». «Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори на всій території України, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях, загалом на всій території нашої країни. І ці вибори, за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі», – заявив керівник Офісу президента. До свого переконання Єрмак приєднав твердження про те, що виконання принципів Копенгагенської конвенції дасть «можливість виконати всі українські умови з безпеки, а саме – виведення іноземних формувань, передачу кордону під контроль України та інші».

Інформація про місцеві вибори на території ОРДЛО змусила задуматися ЦВК. «На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки і проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, бо цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними», – констатував голова ЦВК Олег Діденко. «Для проведення демократичних виборів необхідне також належне функціонування на відповідних територіях правоохоронних органів, органів, що забезпечуватимуть безпеку, судів, банківських установ, українських засобів масової інформації і політичних партій. Повинен бути реалізований цілий комплекс заходів для реінтеграції цих територій. І переважна більшість цих і багатьох інших питань потребує законодавчого врегулювання», – нагадали в комісії, яку очолює пан Діденко, всім, в тому числі і Єрмаку.

Не виборами єдиними переймається голова ОПУ. Шлейфом за Єрмаком тягнеться історія про створення Консультативної ради, яка виринула на поверхню в кінці березня і спричинила ґвалт в українському політикумі. 25 березня була оприлюднена ідея Єрмака щодо нової структури, у яку увійшли б представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Після жорсткої реакції в парламенті ініціативу Андрія Борисовича делікатно запхали в довгу шухляду, але так, щоб вона завжди була під рукою. Росіяни, яких небезпідставно підозрювали в процесі вкладання у свідомість Єрмака думки про необхідність появи «консультативної ради», поки що з провалу таких починань свою вигоду отримали, бо зайвий раз могли через свої пропагандистські канали звинуватити Україну в небажанні йти на мирні переговори і робити компромісні кроки.

У міжнародному кейсі Єрмака присутні дуже слизькі контакти з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і те, що згідно зі свідченнями колишнього повіреного США у справах України Вільяма Тейлора, саме Єрмаку Ґордон Сондланд передав вимогу Трампа оголосити розслідування проти його опонента Джо Байдена, за що Вашингтон розморозить військову допомогу Києву. Про співпрацю Єрмака з одіозними росіянами Владиславом Сурковим і Дмітірієм Козаком говорити зайве, бо в цьому контексті токсичність зашкалює. Зі звичних «пікантних дрібничок» у суспільній пам’яті все ще залишаються історії з покупкою Єрмаком автомобіля преміум-класу в розпал епідемії («так співпало», – пояснив Андрій Борисович) і торгівля впливовими й потенційно прибутковими державними посадами, якими займався брат голови ОПУ Денис.

Врешті діяльність Єрмака дійшла до критичної позначки, і на сайті Офісу президента з’явилася петиція авторства Олександра Іванова з вимогою звільнити і притягнути до відповідальності голову ОПУ. Документ, який доволі оперативно зібрав 25 тисяч підписів, необхідних, аби його офіційно розглянули і відреагували, містить заклик до президента: «Якщо ви на боці України, то Андрій Єрмак має бути негайно звільнений, а компетентні органи повинні розпочати кримінальні провадження за фактами державної зради і корупції». «Пане президенте, час визначитися і вибрати, на чиєму ви боці – корупції і капітуляції перед Росією чи на боці демократичної, незалежної некорупмованої України», – вважає автор петиції.

Фігурант чергового vox populi, напевно, петицією не переймається, вважаючи її голосом волаючого в пустелі, й тепер пропонує ще один напрям діяльності, який очолить Андрій Єрмак. «Найближчим часом за сприяння Офісу президента почне працювати громадська рада, що складатиметься з героїв війни на Донбасі, активістів та авторитетних людей, які є совістю нашої нації. Усі чутливі в суспільстві справи, такі як справа Чорновол, виноситимуться на обговорення цієї ради. Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність та свободу, має право ставити питання, але не втручаючись у правосуддя, через громадський діалог та без політичних заангажованестей», – повідомив 7 травня очільник Офісу президента. За його словами, ця рада працюватиме за багатьма напрямами, зокрема “з підтримки матерів наших героїв, які загинули на Донбасі, з реабілітації українських воїнів, контролюватиме обміни”.

Протягом всієї історії України керівники президентської Адміністрації, потім Секретаріату, потім знов Адміністрації і нарешті Офісу підгрібали під себе повноваження, які їм не пасують ні за штатним розписом, ні через персональні особливості. Найефектніше «сірі кардинали» виглядали в часи Кучми – про Медведчука говорити в пристойному товаристві не пасує, а про Дмитра Табачника казали, що Леонід Данилович працює лиш президентом в адміністрації Дмитра Володимировича. Часи і гаранти Конституції змінилися, але є на Дніпрових кручах вічні цінності.